Alejandro Fernández se presentará en la Plaza México por lo que si tú eres fan de este destacado artista y no te quieres perder de este concierto, aquí podrás saber la fecha de su presentación, dónde comprar los boletos y los precios de las entradas, para que no te pierdas de esta presentación del Potrillo.

Y es que el intérprete de temas como Me dediqué a perderte, Inexperto en olvidarte o Me hace tanto bien se ha consagrado como uno de los cantantes más importantes de nuestro tiempo, a pesar de que en sus inicios se pensaba que no lograría sobresalir de la sombra de su padre, Vicente Fernández quien falleció el pasado 12 de diciembre de 2021 sin embargo, el Potrillo no solo ha logrado destacar por su cuenta sino que por sí solo se ha vuelto un ídolo, por lo que es momento de saber todo acerca de su próximo concierto en la CDMX.

Alejandro Fernández estará en la Plaza México en esta fecha

La presentación de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México será el próximo sábado 20 de mayo y se espera que el copncierto dé inicio en punto de las 20:00 horas tiempo del centro de México, en este recinto que tiene capacidad para hasta 50 mil personas por lo que se espera que los fans de este cantante desborden este lugar.

Dónde comprar los boletos y los precios de estos para Alejandro Fernández en la Plaza México

Los boletos podrán adquirirse a través de la página web de Ticketmaster a la cual se puede acceder a través de este enlace, y se pondrán a la venta a partir del próximo lunes 20 de febrero con la preventa Citibanamex a desde las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en tanto que la venta para el público general dará inicio en la misma página web el próximo martes 21 de febrero también a partir de las 14:00 horas.

Sobre los precios si bien estos todavía no se han liberado se cree que las entradas VIP o con beneficios pueden alcanzar el costo de 2, 300 pesos y bien podrían llegar a los 9, 775 pesos siempre y cuando incluyan entrada anticipada, además de zonas con mesas para poder disfrutar de bebidas durante el concierto. Por otro lado se espera que los boletos más económicos alcancen precios de entre 345 pesos en la zona general, mientras que los tendidos con sombra los precios podrían ser de 1, 725 pesos.

¿Por qué la presentación de Alejandro Fernández en la Plaza México es tan importante?

Por que fue precisamente en este recinto en el que su papá, Vicente Fernández consagró su carrera al abarrotar este recinto el 15 de septiembre de 1984, en una presentación que fue noticia nacional debido a que hasta esa fecha ningún artista mexicano había llenado este lugar. Por ello esta presentación es una especie de desafío para el Potrillo, quien ahora más que nunca depende de su público para poder estar a la altura de este reto.

Este trasfondo es tan importante que incluso el propio cantante al anunciar esta fecha le hizo un homenaje a aquella legendaria presentación de su padre en el recinto, a través de un dramático video en su cuenta de Instagram. Así que si tú eres fan de Alejandro Fernández, es momento de que te prepares para asistir y así, ayudarle a repetir la hazaña que terminó de hacer inmortal a su padre.