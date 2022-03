Este domingo 27 de marzo se celebran los Premios Oscar 2022 en el teatro Dolby de Los Ángeles, si no quieres perder los detalles del evento y de los mejores vestidos de las estrellas antes de comenzar la premiación, aquí te decimos a qué hora comienza este evento, dónde y en qué horario ver la alfombra roja.

Se estima que cerca de 2 mil 500 personas asistirán a la gala de los Premios Oscar 2022, la velada más esperada de todos los amantes del cine, en la que los invitados tendrán que presentar un certificado de vacunación y hasta dos pruebas PCR con resultado negativo. Conoce en qué canales ver EN VIVO y EN DIRECTO a las actrices, actores, productores, directores y más llegando al evento.

En esta edición, hay dos mexicanos nominados a los Premios Oscar 2022: 'Nightmare Alley', dirigida por Guillermo del Toro, nominada a Mejor película, Mejor fotografía y Mejor diseño de producción; además de ‘Raya and the Last Dragon' de Carlos López va por Mejor Película de Animación. ¿Los veremos en la alfombra roja?

Alfombra roja de los Premios Óscar 2022: dónde ver la transmisión del evento en México

La edición 94 de los premios Oscar se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre en el corazón de Hollywood. La ceremonia inicia a las 8:00 p.m. hora de Miami, 7:00 p.m. hora de México, y se espera que dure 3 horas.

Azteca 7 - 5 p.m.

Ya sea en tu TV por la señal de Azteca 7 o en el sitio web del canal podrás disfrutar de la alfombra roja y una hora después la premiación de los de los Premios Óscar 2022.

TNT

El canal de paga TNT, parte de WarnerMedia, es el que históricamente ha transmitido esta ceremonia.

ABC Network

También podrás ver la ceremonia a través de la página de ABC y su aplicación móvil.