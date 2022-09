Una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo es sin duda Alfedo Adame, quién se ha visto envuelto en diferentes peleas y tiene grandes enemigos como Carlos Trejo. Esta tarde, el actor y conductor se ha convertido de nuevo en tendencia al aparecer brutalmente golpeado fuera de su casa. ¿Quién golpeó a Adame y le provocó terribles heridas en el rostro?

Fue el propio Adame, quién publicó las fotos en Instagram, mostrando cómo quedó tras la golpiza y revelando que incluso tiene el temor de haber perdido la visión en uno de sus ojos, ya que menciona que no puede ver nada, lo que podría deberse a desprendimiento de retina.

Alfredo Adame contó al programaVenga la Alegría que todo comenzó cuando se dio cuenta que había una movilización de patrullas cerca de su casa, por lo que quiso investigar qué estaba pasando. Al llegar se encontró con un policía sin vida y una mujer herida a la que quiso ayudar.

“Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije ‘oye te puedo ayudar en algo’ y me dijo ‘tú lárgate de aquí hijo de la chin… pinche chismoso’ y me tira un trancazo y lo evado, me da una patada… Se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás y me avienta un puñetazo… tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”, contó el actor.