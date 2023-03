Hasta el momento no se conocen más detalles, pero aparentemente pudo haber sido un sobrecalentamiento o corto circuito, lo que provocó el incendio de su Hummer color blanca alrededor de las 7:50 de la mañana este jueves 30 de marzo.

El conductor Alfredo Adame de nueva cuenta está en el ojo del huracán , pero esta vez los golpes y peleas callejeras no son los protagonistas, sino con un accidente que sufrió cuando iba a bordo de su camioneta, por el que tuvo que pedir la ayuda de los bomberos.

