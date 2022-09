Además de dar clases de artes marciales, ser DJ y una de las figuras más polémicas de la televisión mexicana, al parecer, y para sorpresa de muchos, Alfredo Adame incursionará en OnlyFans. Sigue leyendo para conocer qué fue lo que dijo el conductor de esto.

Alfredo Adame pasó de protagonizar telenovelas a ser el personaje principal de los memes en redes sociales; pero eso no lo ha parado, no solo ha tenido éxito como DJ en diferentes centros nocturnos, también ha comenzado a formar parte de los realities más populares del momento y está listo para adentrarse en nuevas plataformas.

Al menos eso fue lo que expresó en un Facebook Live con el periódico El Gráfico, en donde contó que estaría dispuesto a posar completamente desnudo para el público y cobrar por ello.

Según lo que contó Alfredo Adame sobre subir contenido a OnlyFans en este en vivo, una amiga suya está a punto de abrir su cuenta en la plataforma y quiere que el actor y conductor pose en algunas fotografías junto a ella, aunque este cubriría estratégicamente ciertas partes de su cuerpo.

“Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, la entrada a OnlyFans.”

Tras estas declaraciones, en seguida le preguntaron a Adame si él mismo abriría una de estas cuentas, con la finalidad de cobrar los ingresos millonarios que algunas figuras públicas han alcanzado. Ante esto, dijo:

“A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera (...) ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25.″