Alfredo Adame vs Carlos Trejo: ¿Cuándo será la pelea y cómo podrás verla?

Si hay dos personajes que tienen una rivalidad de la cuál todos hablan, son Alfredo Adame vs Carlos Trejo, el pleito entre ambos famosos surgió tiempo atrás y todo parece apuntar que por fin se enfrentarán cara a cara. Descubre cuándo será la pelea entre Adame y Trejo y quién la organiza.

Alfredo Adame aceptó pelear contra Carlos Trejo después de que el autoproclamado “cazafantasmas” lo llamara cobarde, tras el conflicto a golpes que el conductor protagonizó en una calle de CDMX. Recordemos que hace unas semanas, se hizo viral un video en el que se observa a Adame ser derribado por una familia en calles de la Ciudad de México, tras un presunto percance vial.

El autor de Cañitas comparó al polémico presentador de televisión con un “osito panda”, causando diversas bromas y memes entre los internautas. No es la primera vez que Adame y Trejo demuestran ante las cámaras su intensa enemistad, pero ¿sabes cómo surgió este pleito?

¿Cuándo y dónde se pelearán Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Alberto del Río, conocido por su tiempo en la WWE, quien aseguró que todo está listo para la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo. El promotor y luchador profesional publicó en su cuenta de Twitter un video junto a Carlos Trejo, haciendo promoción al enfrentamiento.

"Yo no conozco a Alfredo Adame, solamente me voy por lo que habla la gente, pero me tengo que asegurar de que esta pelea se realice” declaró Alberto El Patrón, en el programa SNSERIO.

La pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo se realizará en Monterrey el 17 de febrero del presente año en el Estadio Los Sultanes y las ganancias recaudadas en taquilla del evento serán donadas a distintas organizaciones y fundaciones del estado de Nuevo León, de acuerdo a del Río.

“Me comprometo a que la pelea se lleve a cabo. Le quito la orden de restricción a Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo”, declaró Adame, además anunció que la pelea será transmitida en vivo en TV en el mismo programa.