Con temas como Quién Como Tú, ¡Ay Amor!, o El Último Adiós la cantante mexicana Ana Gabriel se volvió una de las favoritas del público que, en cada fiesta o reunión no pierde la oportunidad de interpretar sus temas. Y ahora sus fans estarán felices ya que la intérprete dará un concierto en la CDMX y en otras ciudades del país, por lo que ya se dio a conocer la fecha para cada ciudad, así como la información de los boletos, y la polémica petición de la cantante a su público.

Con una carrera que inició desde 1974 en Tijuana, María Guadalupe Araujo Yong, mejor conocida por el nombre artístico de Ana Gabriel tiene una trayectoria que abarca varias décadas en las que ha enamorado al público mexicano con sus temas que le cantan al desamor, por lo que se han vuelto canciones infaltables para cuando sus seguidores quieren desahogarse, por lo que próximamente ellos tendrán la oportunidad de ver en vivo a su ídola, que se presentará en la Ciudad de México y en otras partes del país.

19 de mayo de 2023: Arena Ciudad de México

25 de mayo de 2023: Arena Monterrey, en Nuevo León

30 de mayo de 2023: Auditorio Telmex, Guadalajara, en Jalisco

Como parte de la gira Por Amor a Ustedes, la cantante conocida como La Luna de América dará un repaso por los temas que integran su carrera, con canciones como Simplemente Amigos, o Evidencias, con los que conmoverá a todos sus fans que habían estado esperando por este momento, que fue retrasado debido a la pandemia que afectó al mundo desde 2019.

Los boletos para el concierto de Ana Gabriel en la Arena Ciudad de México pueden adquirirse en el siguiente enlace, y los precios de estas entradas varían ya que la sección más económica tiene un costo de $1, 243, mientras que la sección más cercana a la artista tendrá un precio de $4, 612. Los boletos para el concierto en la Arena Monterrey se pueden adquirir en este enlace, mientras que para el del Auditorio Telmex, los boletos se pueden adquirir aquí.

De acuerdo con lo dicho por la misma cantante en un video subido a su cuenta en Instagram, ella ha pedido a sus fans que no le compren regalos para llevarle a los conciertos de su gira ya que no los aceptará, y la razón para esto es que por protocolo y como parte del contrato por medio del que se organizó la gira Por Amor a Ustedes, la cantante tiene prohibido enfermarse y debido a la pandemia de coronavirus, la intérprete ha tomado sus precauciones.

Por ejemplo, además de no poder recibir regalos del público, la cantante tampoco podrá tomarse fotos con sus fans, debido a que busca mantener la sana distancia para que no se vaya a enfermar y que esto ponga en riesgo el resto de su gira, que contempla fechas hasta en los Estados Unidos. Las palabras de la cantante sobre este tema en su video fueron:

"Faltan poquitos días para iniciar la gira, yo estoy preparándome como todos ustedes saben, nada más quiero pedirles un gran favor, porque me han escrito y me han preguntado, si tienen regalos para mí, que quieran darme un abrazo, y quiero decirles por esta ocasión que no compren nada".

La cantante también dijo sobre esto:

"No voy a recibir nada porque por medio de protocolo y contrato, me tengo que cuidar para poder cumplir con la gira de Latinoamérica, así es que yo les pido de favor que no gasten, porque no voy a poder recibir absolutamente nada y me da mucha pena ni siquiera poderme tomar fotografía".