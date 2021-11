A pesar de que el Comité Olímpico Mexicano vive una nueva etapa al tener en el mando a la primera mujer en su historia, María José Alcalá, al parecer las discrepancias con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) no han cesado, pues así lo habría señalado la titular de esta dependencia, Ana Gabriela Guevara.

"No debemos empezar con el pie izquierdo, con discrepancias donde no las hay. No podemos poner en riesgo a los jóvenes por cosas de carácter administrativo. Nosotros respetamos el proceso, ese intento de golpeteo que se orquestó diciendo que había intención nuestra es totalmente falsa, tenemos que trabajar de manera conjunta", señaló Guevara en el marco del Premio Nacional del Deporte.

Y es que Guevara aprovechó la oportunidad para señalar preocupación por el equipo mexicano que asistió a los Juegos Panamericanos Junior en Cali, pues asegura que por los cambios en el COM no se pudo lograr una adecuada organización: "La administración que salió no firmó convenio con la Conade y la actual administración tampoco lo firmó, por lo que no tenemos vehículo para sacar recurso y se tuvo que quedar gran parte del grupo multidisciplinario, esperemos los resultados se logren".

Pese a estos desacuerdos queGuevara no ha dejado de tener desde que llegó al puesto en la CONADE, en el cual su administración se ha posicionado en el ojo público por las constantes investigaciones que tienen por irregularidades en ella, espera que pueda reunirse pronto con Alcalá para limar las asperezas.