Después de afrontar un duro momento personal, luchando contra una curiosa enfermedad, André Marín reapareció en la televisión. El pasado domingo formó parte de una nueva edición de La Última Palabra y ahora se lo puede ver disfrutando, como en los viejos tiempos, frente a las cámaras de Fox Sports...

"Ustedes que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras... gracias, de verdad. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias también a los que no estuvieron. Gracias, de verdad. Me enseñaron por dónde es el camino", comentó el periodista, sin olvidarse de quienes fueron fundamentales en el proceso.

Pero las críticas, y su parte ácida en el papel de comunicador, no desaparecieron. Y es que, en una charla con La Octava Sports, el conductor se refirió al tipo de trabajo que realiza uno de los principales competidores: "A mí no me gusta Álvaro Morales, su periodismo no me gusta. Su forma, tampoco".

"Igual a él no le gusta, no soporta mi forma, a mí no me gusta la de él", agregó André Marín, indicando sus sensaciones sobre el narrador de ESPN, y también presentador de Futbol Picante. Al momento, no hubo respuesta del polémico relator nacido en Guatemala, pero se espera que próximamente le conteste...