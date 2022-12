El mundo sigue consternado por la muerte de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Las reacciones por el fallecimiento de quien en vida fuera considerado el Rey del Futbol no dejan de surgir en todos los rincones del mundo ahora que están por realizarse sus funerales en Brasil.

Los equipos del futbol mexicano expresaron sus condolencias por la muerte de Edson Arantes do Nascimento Pelé ocurrida el 29 de diciembre en un hospital de Sao Paulo. En México se recordó a O Rei por su memorable actuación en el Mundial de 1970 en el que ganó la Copa del Mundo por tercera ocasión.

También hubo mensajes de duelo y respeto que no resultaron atinados como el del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien recibió numerosas críticas por lo expresado. Pero en México se dio una interesante propuesta de homenaje a Edson Arantes do Nascimento Pelé.

El periodista André Marín, quien viene afrontando un importante tema de salud, le lanzó una propuesta a la FIFA para rendir homenaje a Edson Arantes do Nascimento Pelé: "¿Qué estará pasando por la cabeza de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA? El hombre que lo único que quiere es ganar dinero, explotar a los jugadores y llevarlos al límite con el fin de generar y generar más recursos de los que ya tiene la FIFA. Hoy le voy a dar un consejo, señor Infantino: si algo quiere hacer por el bien por el futbol, el trofeo de la FIFA a campeón del mundo, desde hoy que se llame Copa Pelé o trofeo Pelé".

Los funerales de Pelé en Brasil

En su columna La Autopsia publicada en el portal Mediotiempo, André Marín recalcó la jerarquía de Edson Arantes do Nascimento Pelé: "Pelé, aunque usted no lo crea, es mucho más importante que la FIFA, la marca Pelé logró cosas mucho más importantes que lo que hacen los FIFOS que es únicamente ganar y ganar dinero y explotar a la gente. ¿Cómo será el asunto que en Brasil se decretan tres días de luto nacional, precisamente el fin de semana en que Lula da Silva volverá a la presidencia de Brasil con su gobierno socialista. La familia de Pelé toma la decisión de que los funerales en el estadio de su querido Santos sean a partir del lunes para no entorpecer la toma de protesta de Lula como presidente de Brasil. A ese grado y en esa dimensión".