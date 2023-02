La conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubin, dieron a conocer su separación, luego de varios años juntos y tras consolidarse como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. El anuncio lo hicieron a través de su cuenta de Instagram.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en el año 2000 en Acapulco y al poco tiempo vieron nacer a Mía y Nina, hoy sus hijas siguen sus pasos en el medio del espectáculo, pero ahora será con sus padres separados, pero siempre unidos como familia.

"Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar… Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un “para toda la vida”… Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos! Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros! Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros! Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado", se lee en el inicio del anuncio.

La conductora dio a conocer que su separación es por mutuo acuerdo, pues no estarán juntos, pero seguirán siendo padres y socios de todos sus negocios que lograron crear a lo largo de estos años.

"Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos… Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz! Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado!Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo(nadie lo sabe)", se lee en dicha red social.

También aseguró que es un acuerdo que podría dar un giro repentino, pues no se cierran a la posibilidad de que en un futuro puedan regresar, o no hacerlo. De igual forma y por último pidieron respeto, por lo que no tocarán el tema.

"Quizás nos demos cuenta de que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo… Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y Paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera", finalizó el mensaje.

¿Erik Rubin fue infiel a Andrea Legarreta?

Los motivos de su separación se desconocen, pero podría salir a relucir las posibles infidelidades de Rubin, una que fue muy sonada ocurrió en Canún, luego de que el extimbiriche fue visto con una mujer y con una copa en mano, aunque luego aseguró que eran empleados del restaurante donde estaba y que se tomaron foto con él.

"Literal me tomé una foto con todo el restaurante... pero ay no, llegó el momento en el que me tomé una foto con unas chavas y fue 'ya salió el peine'. A mí me vale la verdad, a mí se me resbala", señaló Erik en su momento.