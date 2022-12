Este jueves 29 de diciembre de 2022, el mundo entero se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento Pelé y de inmediato comenzaron a surgir las señales de luto y condolencias para el jugador que en vida fuera considerado como el Rey del Futbol.

Entre los mensajes por el luto, desde su posición como presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador expresó desde su cuenta de Twitter sus condolencias por la muerte de Pelé, pero terminó contando una historia de otro astro del futbol brasileño: Ronaldinho, y lo criticaron de inmediato.

Este su mensaje de condolencias, el licenciado Andrés Manuel López Obrador publicó: "Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: "Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas.Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre".

De inmediato, en las respuestas al mensaje del presidente de México Andrés Manuel López Obrador se pudieron leer críticas por desviar el tema del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento Pelé, quien estuvo pendiente de Brasil y Argentina durante la Copa del Mundo Qatar 2022. Un usuario de Twitter identificado como Camilo Ramírez expuso: "No entendí que tiene que ver esa reflexión de Ronaldinho con la muerte de Pelé. Si ni para esto puede razonar lógicamente cómo es que está intentando gobernar un país, por eso estamos como estamos".

López Obrador terminó hablando de Ronaldinho y no de Pelé

Otras críticas hacia Andrés Manuel López Obrador por su mensaje de condolencias por la muerte de Edson Arantes do Nascimento Pelé fueron: "Como en sus mañaneras, empezó con una cosa y termino totalmente en otro tema jejeje hasta el mismo se da la vuelta en sus propios temas" o "Qué mejor manera de recordar a Pelé que con una foto y una frase de Ronaldinho… Por eso el presi no hace ni dice nada después de la mañanera… se le funden los fusibles y empieza a emular a la diputada Patty con sus frases incoherentes".