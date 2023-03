Andy Ruiz le sería infiel a su esposa con Mayeli, la ex de Lupillo Rivera; revelan pruebas

“Mentira, ella sí sabía. Hablamos por teléfono y ella dijo que no quería nada con el papá de mis hijos y que nunca haría algo así. Incluso me dijo que lo iba a bloquear”, señaló en su cuenta de Instagram, Julie Lemus García.

De igual forma, señaló que Mayeli sí sabía que tenía pareja, pues hasta llegó a hablar con ella por teléfono, a pesar de que en un live la ex de Lupillo Rivera dijo lo contrario.

Julie Lemus García , despotricó contra la ex de Lupillo Rivera, pues señala que se ha metido en su matrimonio y no a penas, sino desde hace varios meses , así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram.

A través de Instagram circularon varios videos y fotos donde los estaban en el mismo lugar e incluso hasta selfie se tomaron, los rumores siguen, pero no para la esposa de Andy Ruiz, quien rompió el silencio.

