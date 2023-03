Si quieres conocer tips infalibles para triunfar como streamer y creador de contenido, es momento de que conozcas a Angelo Gamer, una estrella de las redes sociales y creador de contenidos digitales que poco a poco se ha ido posicionando en el firmamento de las estrellas del internet, al ofrecer mediante sus plataformas entretenimiento atractivo y original.

Sin embargo si tú crees que este joven talento se volvió famoso de la noche a la mañana y que todo para él ha salido a las mil maravillas, piénsalo dos veces ya que su vida tuvo un antes y un después luego de un immpactante suceso: la llegada de la pandemia por COVID-19. Y si bien en muchos casos este suceso fue una auténtica tragedia, para los jóvenes emprendedores como Angelo este fue un momento importante en su vida.

"Yo fíjate que conocí el mundo del internet alrededor de los 13, 14 años, yo antes de eso no sabía nada acerca de que las personas subían videos a internet y compartían su vida por ahí, y dije wow, la verdad fue algo que me llamó bastante la atención pero en el lado del gaming. Las personas que subían videos jugando videojuegos, que subían tutoriales, todo acerca de esto me llamó mucho la atención por que yo vengo jugando videojuegos desde que tengo memoria".

"Pero no fue hasta que inició la pandemia que decidí tomarme en serio esto. Llegó la pandemia y dije, hay que tomar esta oportunidad, ahí fue cuando ya decidí comenzar a ser un creador de contenido como tal por que antes, era como, ah voy a subir un video por que me parece divertido, por que me llama la atención, pero nunca, nunca tomé esta decisión de que voy a ser un creador de contenido hasta que llegó la pandemia".

Y luego de ver que la pandemia le había cambiado la vida, sin haberlo planeado al poco tiempo Angelo se vio convertido en una figura de TikTok a raíz de que un día tomó la decisión de subir un video en el que aparecía jugando Minecraft, uno de los videojuegos más populares de los últimos años lo que hizo que de la noche a la mañana este material obtuviera 1 millón de visitas, algo que Angelo describe como una locura. Pero este éxito se debe a que él fue uno de los pioneros en subir videos jugando videojuegos a la plataforma.

Y si esto suena sorprendente, todavía hay un dato aún más impactante y es el hecho de que cuando Angelo empezó su carrera como streamer, apenas contaba con apenas 17 años con lo cual nos enseña a todas las personas de todas las edades una valiosa lección: estar atentos a las oportunidades que se presentan. Y justamente para quienes empiezan con su carrera como creadores de contenido, Angelo nos tiene una serie de tips para poder triunfar.

Los tips infalibles para triunfar como streamer y creador de contenido de Angelo Gamer

Le preguntamos a Angelo acerca de consejos para quienes quieren empezar o ya lo están haciendo, con su carrera como creadores de contenido ante lo que nuestro invitado respondió, enlistando lo que él cree que todo mundo debe hacer.

"Veo a muchas personas que cometen el error de decir, quiero ser streamer y voy a empezar a hacer streams, y abren su cuenta de Twitch y empiezan a hacer directos de la nada y tienen a 1 persona viéndolos. Entonces el principal error de todas las personas que quieren ser streamers, es querer ser streamers primero. Primero tienen que convertirse en creadores de contenido, subir TikToks, subir videos a YouTube, a Instagram, a Facebook, en todas las plataformas posibles".

"Y una vez que logres crear un público y logres tener una base de seguidores, un contenido en específico que te reconozcan, es esta persona, sube este tipo de contenido, ahora sí inicias tu incursión en el mundo del streaming. Por que muchas personas dicen, no es que voy a ponerme a hacer directos, y a ver si algún día la plataforma me recomienda".

Angelo Gamer explica cómo triunfar como streamer, y la verdad sobre Twitch

Continuando con los consejos valiosos de esta joven estrella en ascenso que cuenta en TikTok con más de 4 millones de seguidores, y con más de 62 millones de likes, en ese momento Angelo nos reveló algo de Twitch que muchas personas desconocen:

"Twitch no es una plataforma que te recomiende ni ninguna plataforma de streaming en general, bueno algunas como que sí, TikTok, Facebook dicen, te vamos a recomendar pero lo primordial es comenzar a crear una imagen. Comenzar a crear contenido por tu propia cuenta. Y una vez que tengas una imagen sólida, aunque sea una pequeña comunidad sólida de 100 personas, 1000 personas, ahora sí ya puedes comenzar con esta decisión de comenzar a crear «en vivos». De otra manera no vas a lograr crecer en el mundo del streaming".

¿Hay que tomar cursos y talleres para triunfar en el streaming? Angelo Gamer dice que sí, pero...

Si bien esta estrella del streaming y la creación del contenido afirma que en efecto hay cursos y talleres que te pueden ayudar en este aspecto, él también asegura que es la propia experiencia que se va adquiriendo la que te puede ayudar a destacar sobre todo en las redes sociales. Según su experiencia los cursos pueden ayudar a facilitar las cosas pero:

"Lo difícil es encontrar qué hacer, cómo construir tu imagen pública. Lo difícil no es aprender a editar, o cómo aprender a usa las plataformas, saber en qué horario publicar. Hay tutoriales de eso y las plataformas te arrojan datos de eso. Lo difícil es crear tu contenido, es crear tu idea, pues en general tu imagen, saber lo que vas a compartirle al mundo es lo más complicado. Y hay que buscar, hay que experimentar, hay que inspirarse de otras personas. Hay que buscar tu propio contenido".

Los creadores de contenido tienen una responsabilidad con su público: Angelo Gamer

Sobre este tema Angelo fue bastante puntual ya que sabe lo importante que es el hecho de que los creadores de contenido tengan tanto alcance en cuanto a sus opiniones e ideas, por lo que sobre este tema dijo:

"Como dice la frase, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y al final del día todas esas personas que te siguen van a adpotar cierta parte de tu personalidad, cierta parte de lo que tú pienses ellos también lo van a pensar, entonces es muy importante las posturas, las opiniones que vas a dar al público por que te siguen muchas personas, te escuchan muchas personas y afectas a muchas personas directa e indirectamente".

"Por eso es muy importante saber qué decir, saber cómo decirlo y si hay un tema delicado en el que tu opinión está de más, pues que siga estando de más, o de verdad plantea un comentario que esté bien centrado para que no manches tu imagen y no perjudiques a otras personas".