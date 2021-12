Si aún no sabes que ropa interior usarás en Año Nuevo, aquí te compartimos el significado de cada color y cuál es el significado de cada uno.

Estamos a solo unas horas de iniciar el año nuevo 2022, quizá ya planeaste la cena, la decoración, las felicitaciones por WhatsApp y has dejado para el último la ropa que usarás. Si aún no te decides por tu outfit, recuerda que también que lo que uses debajo es importante, aquí te decimos cuál es el significado de cada color de la ropa interior, ya sea de color amarillo, rojo, verde y más.

El color de la ropa interior es un ritual para usar la Nochevieja y recibir el Año Nuevo que está relacionado con lo que quieres atraer o lo que deseas tener en el año que llega; por ejemplo si quieres encontrar el amor, puedes usar el color rojo o si lo que esperas es dinero, el color amarillo es el ideal. Tú decides cuál será el perfecto para iniciar el año de la mejor manera.

El origen de creer que la ropa interior te ayuda a atraer buenas cosas en Año Nuevo no está definido, hay quienes dicen que surgió en Europa, donde la noche del día 31 de diciembre se acostumbra utilizar ropa interior de color rojo.

¿Qué color de ropa interior debes usar en Año Nuevo y cuál es su significado?

Toma nota del significado de usar ropa interior de color amarillo, blanco, rojo, verde y otros colores, para que elijas el que vaya de acuerdo a lo que quieres atraer o conseguir en el 2022, ya sea amor, abundancia, dinero, viajes y más.

Ropa interior verde

El color verde representa la esperanza, la calma, protección y juventud. Se El usar ropa de este color significa buenos augurios y una conexión con la naturaleza.

Ropa interior amarilla

Si quieres que el 2022 la riqueza y el éxito económico lleguen a tu vida, elige ropa interior amarilla. De acuerdo a la tradición, usar este color en Año Nuevo ayuda a atraer trabajo, éxito ámbito profesional, viajes y dinero.

Ropa interior roja

¡Para un nuevo año lleno de amor y pasión! Usar el color rojo en Año Nuevo ayudará a que un amor sincero llegue a tu vida y si ya tienes pareja te ayudará a consolidar tu relación y hacerla más estable.

Ropa interior blanca

Usar este color significa que estás en busca de tranquilidad, paz y confianza en el próximo año nuevo. Es de los colores más utilizados en esta fecha, e incluso hay quienes lo usan en toda su ropa interior y exterior.

Ropa interior negro

Este es quizá el color de los deseos más poderosos, significa que deseas atraer el lujo, poder, posiciones de liderazgo, sexualidad y fortaleza en el año nuevo.

Estos solo los colores más populares, pero también hay quien prefiere ser original y vestir distinto, mira el significado de otros colores de ropa interior:

Anaranjado: Entusiasmo, vitalidad

Azul: Para concretar proyectos; este color se relaciona con la racionalidad y el equilibrio. También se emplea para atraer la buena suerte y fortuna en los negocios.

Rosa: Romance y amor, sobre todo para quienes buscan una relación estable.

Morada: Espiritualidad, meditación.

¿Por qué se usan calzones al revés en Año Nuevo?

Esta es otra de las tradiciones más populares y es augurio de buena suerte, especialmente si lo haces por error y sin proponértelo. Ahora que conoces estos significados, ¿ya sabes que ropa interior usarás?