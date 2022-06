Su sueño de ser luchador profesional enmascarado sigue vigente. Quiere cumplir esa ilusión adolescente subiéndose al ring aunque sea por una sola vez para aplicar llaves, ejecutar uno que otro lance y subirse a las cuerdas para ser vitoreado. Únicamente quiere satisfacer la inquietud que le despierta la sensación de ser gladiador, algo que quiso ser cuando era niño antes de que apareciera el trampolín en su vida.

“Yo quería ser luchador con máscara. No pensaba en otra cosa. Quería ser como mi ídolo, Místico (hoy Carístico). Me gustaba ver lo que hacía, se me hacía un atleta muy completo. Me veía como él porque además yo practicaba deporte y creía que podía hacer lo mismo”, comparte Germán Sánchez a Bolavip México.

Si el portero alemán Tim Wiese pudo incursionar como luchador de WWE a sus 35 años tras retirarse como futbolista, Germán también puede pisar un cuadrilátero cuando diga adiós a las piscinas. Y ese proceso de su vida como clavadista de alto rendimiento se acerca. Lo tiene muy claro: la escala final de su trayectoria será París 2024.

“Tengo la mente puesta en los Juegos Olímpicos. Considero que mi ciclo en los clavados tendrá un buen cierre en París. Me estoy preparando para llegar y competir al máximo con toda la intención de conseguir una medalla. Quiero seguir dando lo mejor de mí viéndome en ese evento. Es la meta que me he puesto antes de retirarme”, confiesa Sánchez.

Medallista de plata en Londres 2012 junto a Iván García en Plataforma de 10 metros sincronizados y de plata en Río 2016 en Plataforma de 10 metros individual, Germán tiene prioridades personales a las que anhela atender en tiempo y forma. Una de ellas es su familia, principalmente su hijo. En su concepto de paternidad tiene muy definido que estar cerca de su retoño es fundamental, por lo que no quiere perderse nada de su niño.

Sánchez estará presente en la edición 2022 de Deportium. Confía en que su presencia motive y contribuya a que el deporte tenga un mayor alcance en la sociedad a través de sus distintas áreas de estudio, práctica y análisis: “Es un evento extraordinario porque abre oportunidades de ponernos al día sobre lo que se está haciendo en el mundo deportivo con varios aspectos y porque me permite interactuar con otras personas”.

En caso de materializar el sueño luchístico, Germán todavía no sabe qué nombre usaría y qué diseño tendrá su máscara. De lo que sí tiene certeza es que subiría al ring con el bando de los técnicos. Pero esa será otra historia.