“A República Dominicana apoyen a Yailín. Ella está trabajando con su música . Ustedes sabían cómo ella era antes. Es mejor ser humano mil veces y tiene un buen corazón. U no no puede juzgar a las personas así a lo loco ”, expresó, pues está a pocos días de ser papá por segunda ocasión.

“Yo y Yailín ya no estamos juntos por cosas de la vida... es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, dijo el intérprete de “Real hasta la muerte” a través de un Instagram Live.

Anuel AA dio a conocer a través de sus redes sociales la separación de su esposa Yailin, la más viral, quien se encuentra en espera de su primer hijo, pero cada uno viviendo por aparte . El reggaetonero realizó un en vivo donde tocó el tema, mismo que se veía venir, debido a que Yailin dio pistas del momento que viven , ya que no se ha mostrado con él en sus redes sociales como lo hacian antes.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.