Ya sea porque se acerca la fecha de caducidad de un alimento, porque ya cumplió cierto tiempo de haber sido preparada o porque tiene algún desperfecto en su aspecto, existen muchas razones por las que los restaurantes tienen que desechar comida que aún puede ser consumida. Pero estas apps para evitar el desperdicio de comida busca eliminar este problema al mismo tiempo que te permite comer de tus restaurantes favoritos por un muy bajo precio.

El desperdicio de comida en el mundo no es cualquier cosa, de acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un cuarto de los alimentos producidos anualmente se desperdician.

Y gran parte de esta cifra se debe a la llamada pérdida de alimentos, que es el nombre que se le da a la comida que es desechada durante su producción, post-cosecha, almacenamiento, transporte o venta. Es decir, aquellos alimentos que deben tirarse antes de llegar al consumidor.



Comida barata: Apps para evitar el desperdicio de comida

Las razones por las que se desperdicia la comida antes de llegar a consumirse son muchas, pero destacan los hábitos de los vendedores, los servicios de venta de comida y los mismos consumidores. Porque muchas veces las costumbres de buscar lo “más fresco” y de apariencia perfecta llevan a los consumidores a evitar comprar comida que, a pesar de estar en perfectas condiciones, no cumple con sus estándares de calidad.

O incluso las mismas regulaciones sanitarias que, a pesar de estar pensadas para proteger al consumidor, terminan causando que comida que aún es consumible, no pueda ser vendida. Y no podemos olvidar la conocida merma, la mayoría de los establecimientos terminan con productos que no se vendieron según lo esperado y deben ser desechados.

Incluso en casa terminamos por tirar mucha comida, cuando compramos de más o simplemente no queremos consumirla por alguna razón. Pensando en estos casos, se han creado diferentes apps para evitar el desperdicio de comida que buscan minimizar estas pérdidas.

OILO

Comer gratis no parecía muy viable hasta que OILO comenzó a operar. Esta aplicación busca terminar con el desperdicio de comida en los hogares y lo hace de la forma más sencilla posible: ¿No vas a consumir algo? Regálalo a tu vecino.

En esta plataforma los usuarios pueden compartir la comida en buen estado que ya no quieren o no pueden consumir y que en otras circunstancias se iría a la basura y otros usuarios cercanos pueden recolectarlos. Así, puedes compartir los alimentos que no quieras y al mismo tiempo podrás recibir comida gratis.

Cheaf

Pero si lo que buscas es comida preparada, entonces Chief es la app para evitar el desperdicio de alimentos que amarás. Esta aplicación se ha unido a restaurantes, supermercados y cafeterías para ofrecer “la merma” aquellos productos en buen estado que ya no se podrán vender y que serían desechados al finalizar el día. Y lo hace a un precio muy bajo.

Funciona de forma muy sencilla. Cada día los restaurantes armarán paquetes con varios alimentos, según lo que no hayan vendido en el día, y su costo será hasta de menos del 30% del precio original de la comida. Anunciarán en la app cuántos paquetes tienen disponibles y los usuarios comprarán en la aplicación y deben pasar a recogerlos al local.

Y aunque los usuarios no podrán conocer exactamente qué viene en el paquete, porque dependerá de aquello que sobre en el día, esto le agrega toda una experiencia de “caja misteriosa” al asunto, así que termina siendo muy entretenido.

De esta forma los negocios pueden recuperar un aparte de sus costos de producción y los consumidores podemos ahorrar mucho en nuestra comida. Además, por supuesto, que evitamos el desperdicio de comida.