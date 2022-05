Si estás buscando aprender inglés y no quieres gastar mucho, este curso de inglés gratuito en la UNAM es justo lo que estás buscando. Sigue leyendo y descubre cómo puedes inscribirte y cumplir tu propósito de volverte bilingüe.

De acuerdo a los datos de British Council México, el 25% de los empleos en México requieren que se hable en inglés y generalmente son los mejores pagados comparados a los puestos del mismo tipo de trabajo que no utilicen este segundo idioma.

Y comparten que un estimado de 375 millones de personas hablan inglés para hacer negocios en el mundo, por lo que es la lengua que necesitas conocer si tienes planeado expandir tus horizontes empresariales y buscar negocios internacionales.

Pensando en esto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en colaboración con el British Council crearon un curso de inglés gratuito que además de que no lastimará tu cartera, se adaptará a tus actividades diarias porque es en línea. Este curso ya tiene fecha, así que conoce cuándo es y cómo puedes inscribirte.

Curso de inglés gratis en la UNAM

El curso de inglés gratuito de la UNAM forma parte del programa AVI. La plataforma Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) de la UNAM es un espacio creado para la enseñanza de idiomas, específicamente para inglés, francés e Italiano. Está diseñada para ser amigable y didáctica, incluso cuenta con las Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA), una herramienta para ayudarte con los temas difíciles que necesites repasar.

Este curso abarca desde el nivel A hasta el nivel B+ y está dirigido al público en general, por lo que no es necesario ser alumno o docente de la UNAM para unirte. Para inscribirte en el curso de inglés gratis en la UNAM solo debes realizar lo siguiente:

Ingresa a la página oficial de la plataforma Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) UNAM.

Elige la opción “Inglés” en la página principal.

Selecciona la opción “Practica”.

En esta opción verás todos los temas, elige los que desees aprender.

La recomendación es que si no tienes ningún conocimiento previo de inglés inicies desde el primer tema; pero si ya tienes algo de experiencia, busca el tema que más se ajuste a tus conocimientos. A diferencia de otros cursos gratuitos de la UNAM, el curso de inglés en línea no tiene fecha de inicio o final, así que puedes inscribirte en el momento que consideres oportuno.

Es importante que sepas que el curso gratuito de inglés de la UNAM solo certifica a las personas que pertenecen a su comunidad, por lo que a pesar de que tendrás acceso a las lecciones y autoevaluaciones, no podrás recibir un diploma a menos que seas alumno o decente de la UNAM.