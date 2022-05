Durante la temporada de descuentos seguro encontrarás en línea muchas promociones que te llamen la atención, pero antes de comprar algo en línea siempre debes de regirte por algunas reglas de seguridad que impedirán que te lleves una decepción. Conoce los tips básicos para comprar en internet de forma segura.

Comprar por internet puede ser como lanzar una moneda al aire, sobre todo cuando no tienes mucha experiencia haciéndolo. En muchas ocasiones los usuarios piden por internet lo que creen que será la compra de su vida, pero cuando el paquete llega a sus casas no es lo que esperaban o incluso peor, el paquete no llega.

Pero no te asustes, porque comprar en internet no tiene porque ser así. Cuando sigues ciertas pautas de seguridad, puedes aprovechar esas ofertas que ves anunciadas en línea y asegurarte de recibir lo que estás esperando.

¿Cómo comprar en internet de forma segura?

Prepárate para disfrutar de los descuentos en línea de esta temporada y aprende a comprar en internet de forma segura con estos tips.

Seguridad de la página

Más vale bueno conocido, que malo por conocer. Antes de comprar en algún sitio debes asegurarte de que sea seguro y la mejor forma de hacerlo es que sea reconocido. Elegir sitios más famosos harán más probable que tu pedido llegue tal como lo deseas.

Comprar en sitios web conocidos te ayudará a evitar estafas, pero eso no quiere decir que tienes que descartar cualquier otra página. Una rápida búsqueda en Google podrá ayudarte a descubrir si la web en la que estás cotizando tiene alguna reclamación.

Reseñas

Las reseñas es el paso siguiente para comprar en internet de forma segura, leer las opiniones de quienes ya compraron en la web y el artículo que buscas te dará una mejor idea de lo que estás adquiriendo.

Además, algunas de las reseñas tendrán fotografías tomadas directamente por los compradores, lo que te ayudará a comprobar si el producto es igual al que la tienda ofrece.

Tarjetas digitales

Y para aquellos que están buscando comprar en línea, pero tienen miedo de dejar sus datos bancarios en línea, las tarjetas digitales son la mejor solución. Actualmente, la mayoría de loas bancos ofrecen si costo una versión digital de tu tarjeta usual, el cual tiene un código de seguridad temporal, por lo que solo podrá ser utilizado una vez.

De esta forma, aunque la tienda tiene los datos de tu tarjeta no podrá volver a utilizarla porque el código de seguridad dejará de funcionar después de tu transacción.