La telenovela producida por Juan Osorio para Televisa-Univisión y protagonizada por Anguelique Boyer es el éxito del momento y para que no te pierdas de un solo episodio te diremos en dónde puedes verlos todos.

Si eres fan de la telenovela El amor invencible y por alguna razón te has perdido de un episodio o simplemente qhjiere verlo de nuevo, te contamos en dónde puedes ver los capítulos completos gratis online de esta historia que está cerca de llegar a su gran final.

Y es que hasta ahora los fans de esta historia solamente podían verla a través de la señal de Las Estrellas, en donde se transmite de lunes a viernes a partir de las 21:30 horas, tiempo del centro de México en TV abierta pero para fortuna de quienes quieren ver esta novela en sus dispositivos, ya hay una opción.

¿Lo mejor de todo? Se trata de una opción legal y de alta calidad para que si la vas a ver desde tu computadora o tu teléfono celular, no te preocupes por que algún virus pueda afectar tus dispoptitivos. Así que es momento de que conozcas de qué opción se trata.

¿Dónde se pueden ver los capítulos completos gratis online de El amor invencible?

Afortunadamente Televisa ha notado la gran popularidad de esta telenovela y se pueden ver sus capítulos completos a través de YouTube, en el canal de Las Estrellas que tienen en la plataforma en el que día a día se van subiendo completos los capítulos de esta apasionante historia. Y si tú también deseas ver estos episodios solo debes hacer clic aquí.

El amor invencible sigue ganando la guerra del rating

No es una sorpresa que ahora Televisa esté subiendo los capítulos completos de esta telenovela en su canal de YouTube ya que en la actualidad es el programa más visto en México en el horario de la noche superando a otras historias como Pienso en ti e incluso, ha aniquilado al Exatlón All Star 2023 que es la apuesta más fuerte de TV Azteca, pero que no ha podido competir con los más de 3 millones de personas que cada noche ven la historia.

Mientras que el Exatlón apenas ha acumulado 1.3 millones de espectadores en cada episodio en su más reciente temporada, lo que podría significar que esta sería la última vez que la televisora del Ajusco le apuesta a este proyecto.