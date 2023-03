El productor y DJ argentino, Bizarrap, no deja trabajar y después de dos meses del exitoso tema junto a Shakira, se avecina una nueva bola de nieve, cuando lance este 22 de marzo su “Music Sessions #54” junto a Arcángel.

