Arctic Monkeys confirmó su regreso a México y dará concierto en el Foro Sol, Ciudad de México con invitados. La banda británica comandada por Alex Turner con más de 20 años de trayectoria y que está catalogada como una de las mas escuchadas en Spotify, visitará nuestro país muy pronto, si eres fan de canciones como “I Wanna Be Yours”, "Fluorescent Adolescent" y “Do I Wanna Know?”, toma nota de la fecha y cuál será el costo de los boletos de su nuevo tour 2023, para que no te quedes sin el tuyo.

"The Car" es el esperado séptimo álbum de estudio de la banda: "En este disco, la ciencia ficción está fuera de la mesa. Hemos vuelto a la tierra. Creo que nos hemos acercado a una mejor versión de un sonido general más dinámico con este disco", contó Alex Turner a Big Issue.

La última vez que Arctic Monkeys se presentó en México, fue en noviembre de 2022 en el Corona Capital, por lo que su regresó ya tiene emocionados a sus fans.

Fechas de Arctic Monkeys en México 2023

Arctic Monkeys se presentarán en México con los irlandeses Fontaines D.C. y la banda estadounidense The Backseat Lovers.

16 de octubre en el Foro Sol, en la Ciudad de México.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Arctic Monkeys en México 2023?

Los boletos saldrán a la venta la próxima semana a través de la página de Tickemaster:

Preventa de HSBC para boletos de Arctic Monkeys: Lunes 17 de abril del 2023

VENTA GENERAL para boletos de Arctic Monkeys: Martes 18 de abril del 2023

¿Cuánto cuestan los boletos de Arctic Monkeys en México 2023?

Aún no se han confirmado los precios de los boletos de Arctic Monkeys en México 2023, pero recordemos que las entradas de su tour del 2019 estaba entre los $800 y los $1,580, por lo que los fans esperan que se trate de un precio similar para el nuevo concierto en el Foto Sol.