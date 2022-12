Argentina vs Francia: ¿Luisito Comunica le echa su maldición a la Albiceleste?

La gran final de Qatar 2022 en la que el duelo Argentina vs Francia revelará al campeón de esta edición se juega el día de hoy, y las luces de alarma se encendieron ya que se vio a Luisillo El Pillo en el estadio de Lusail con el uniforme de la selección argentina de futbol, por lo que mucha gente empezó a preguntarse si Luisito Comunica le echó su maldición a la Albiceleste. Pero, ¿por qué se dice esto?

Y es que en el duelo de la gran final de la Copa Mundial todo el mundo está a la espera de concoer al nuevo campeón, ya que cualquiera de las 2 escuadras que triunfe, podrá presumir en sus vitrinas de 3 títulos de la Copa del Mundo. Y como este duelo no deja indiferente a nadie, todo el mundo ha expresado su apoyo hacia uno u otro equipo. Pero en el caso de Luisito Comunica, este apoyo se ha tomado como "echarle la sal" a la selección argentina de futbol y a continuación, sabrás por qué.

Acusan a Luisito Comunica de echarle su maldición a la Albiceleste en el duelo de Argentina vs Francia

Este día se pudo ver a Luisito Comunica en el estadio de Lusail en compañía de su padre y ambos, vistiendo el uniforme de la Albiceleste, hecho que provocó que muchas personas acusaran al conductor e influencer de querer echarle su maldición a la selección argentina de futbol. Cabe recordar que El Pillo se ganó durante este Mundial la fama de echarle la mala suerte a varias selecciones nacionales, al ponerse sus respectivos uniformes.

Esta fama se la fue creando ya que no una, ni dos, sino que en 4 ocasiones el conductor se puso los uniformes de distintos países y en cada uno de estos casos, estos equipos perdieron. Las "víctimas" de esta maldición hasta ahora han sido Argentina, ya que cuando el conductor se puso el uniforme Albiceleste el equipo de Messi perdió ante Arabia Saudita en su debut. Lo mismo ocurrió con México ante su partido frente a la Scaloneta, y también en la derrota de Costa Rica ante Alemania. Mismo caso en el duelo de Ecuador, que perdió ante Senegal.

¿Luisito Comunica quiere ver perder a la Albiceleste en el duelo Argentina vs Francia?

Según el conductor, esto no es así y de hecho, en ningún momento le ha dado la razón a quienes lo acusan de echarle la mala suerte a los equipos que apoya. Y es que el influencer mexicano no es un fan del futbol, y su presencia en Qatar 2022 se debe a que su canal está más enfocado en viajar a otros países a conocer diferentes culturas, por lo que incluso se podría decir que no porta los uniformes de los equipos con alguna intención. Pero al término del duelo de hoy, se podrá comprobar si su "maldición" en verdad funciona.