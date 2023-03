En la foto se puede ver a Ari Telch, con la camisa abierta, dándole un apasionado beso a Rebecca Jones. Entre los comentarios se pueden leer algunos como: “No mms que pedo con el Ari Telch y su foto para recordar a Rebeca Jones jajajajaja no mms se la está fajando hdsptm”, “Eseverga del Ari telch se tomó muy en serio lo de "antes de que se enfríe"..” Catalina Creel viendo la foto que compartió Ari Telch para recordar a Rebecca Jones, ni ella se atrevió a tanto con Vilma”, por mencionar algunos.

La foto no era de cualquier escena , sino una de la telenovela “Imperio de cristal”, donde ambos protagonizaron junto a su ahora exesposo, Alejandro Camacho. Dicha escena refleja un beso, por lo que era una escena de pasión, algo que no fue bien visto por los fans debido a que se trataba del fallecimiento de la propia actriz.

