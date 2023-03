Aristeo Cázares, que regresaría a Exatlón All Star para evitar demanda con Tv Azteca, fue cancelado en las redes sociales. Aquí te contamos todos los motivos.

Aristeo Cázares de Exatlón All Star 2023 es CANCELADO en las redes: los motivos

En las últimas semanas Aristeo Cázares fue tendencia en reiteradas oportunidades. Esto se debe a que el atleta abandonó "La Casa de los Famosos" de Telemundo para evitar problemas con su contrato de TV Azteca ya que su imagen estaba vinculada a Exatlón All Star 2023.

El exconductor de 'Venga la Alegría' desde que salió del programa de Telemundo se ha mostrado enfurecido por el accionar que quería tomar TV Azteca contra él. Es por ese motivo que estuvo activo en las redes sociales dando like a distintas publicaciones que generaron el enojo de los seguidores de Exatlón.

Esto se debe principalmente a que el campeón de la segunda temporada de Exatlón México en 2018 parece no sólo estar enojado con TV Azteca sino también con sus ex compañeros: le dio me gusta a publicaciones que agredían a Mati Álvarez.

+¿Por qué fue cancelado Aristeo Cázares en las redes sociales?

El ex atleta roja le dio me gusta en Twitter a algunas publicaciones que agredían a Mati Álvarez.

