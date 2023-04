Kendall Nicole Jenner, quien nació en Estados Unidos y actualmente tiene 27 años, es una de las modelos más reconocidas del mundo. En el 2007 saltó a la fama luego de aparecer junto a su familia en el reality "Keeping up with the Kardashians" y desde ese entonces trabaja con importantes marcas como H&M, Calvin Klein, Versace y La Perla.

La red social que más utiliza en la actualidad es Instagram. Allí cuenta con 278 millones de seguidores, siendo de esta forma una de las personas más populares en dicha aplicación. Entre el contenido que suele subir, comparte imágenes y videos de su rutina en el gimnasio, las cuales se suelen volver virales.

En las últimas horas subió un video entrenando el abdomen y el mismo se llenó de reproducciones. Aquí te compartimos cuáles son los ejercicios que suele realizar para trabajar este grupo muscular y los alimentos que come en su dieta.

+La rutina de abdominales de Kendall Jenner

Planchas sobre antebrazos (30 segundos)

Plancha alta (30 segundos)

Paso lateral sobre codos(15 segundos por lado)

Plancha en un solo brazo y pierna (15 segundos)

Plancha con movimiento (15 segundos)

Abdominales tradicionales (20 repeticiones)

Abdominales de bicicleta (30 segundos)

Abdominales verticales (20 segundos)

Elevación de piernas (15 repeticiones por lado)

+7 minutos KENDALL JENNER INTENSO entrenamiento de cuerpo completo en casa | SIN EQUIPO

+¿Cuál es la dieta de Kendall Jenner?