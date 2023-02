En aquel momento Paco vendía cuatro empanadas en $200 pesos y al día vendía o al menos tenía la meta de 340 empanadas , por lo que podría estar recibiendo 17 mil pesos diarios, en su momento señaló: “Hoy, la meta son trescientas cuarenta empanadas. Ahorita ya me faltan como doscientas veinte más o menos”.

En su momento Arturo Elías Ayub le ofreció una beca de 38 mil pesos al mes, pero Paco la rechazó, argumentando que obtenía mayores ganancias como vendedor, situación que fue muy criticada en redes sociales, pues no siempre alguien te ofrece la mano y meno este gran empresario.

Hace unos días salió a la luz un video donde se ve que no siempre los turistas que visitan Acapulco le dicen sí a Paco, el vendedor de empanadas, pues a pesar de haberse hecho viral en 2016 por su estilo único para vender y convencer a sus clientes para que le compren, esta vez se fue con las manos vacías.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.