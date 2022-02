A tan solo un día de su estreno en Netflix, la historia de Ares y Raquel ya ha logrado cautivar a millones de espectadores. Y si tú eres de los que se quedaron con ganas de saber más de este romance toma nota porque te vamos a contar cómo leer gratis A través de mi ventana.

Mucho antes de que Netflix anunciara la producción de su nueva película de romance adolescente, Ares ya era un ídolo entre los usuarios de internet; esto gracias a la plataforma de lectura y escritura más popular de los últimos años.

Por supuesto, hablamos de Wattpad, aplicación de donde han salido historias como The Kissing Booth, After y Light As A Feather y que es la clave para que puedas leer gratis A través de mi ventana.

¿Cuántos libros de A través de mi ventana existen?

Wattpad ha cambiado la forma en la que se consume la literatura, porque antes, los escritores debían terminar una obra, conseguir una editorial para publicarla y le entregaban a los lectores un producto terminado. Pero esto ya no es así.

Ahora, los escritores, cualquiera que tenga deseos de escribir y una idea en la cabeza, comienza a compartir su historia a través de esta plataforma. Capítulo a capítulo publicará su obra y al mismo tiempo podrá interactuar con sus lectores.

Así comenzó A través de mi ventana la historia creada por Ariana Godoy, una mujer venezolana que solía escribir como pasatiempo y que al entrar a la universidad decidió comenzar a compartir todas sus historias por esta plataforma.

Poco esperaba que esta interacción con los lectores la motivara a continuar escribiendo. Y cuando A través de mi ventana se convirtió en todo un éxito, alcanzando el puesto número uno de lectura en el mundo, supo que no podía terminar su narrativa tan solo con la historia de Ares y Raquel.

Es así que convirtió su relato en una saga que abarcaría tres libros en total y la llamó “Hermanos Hidalgo”. Este es el orden de los libros de A través de mi ventana.

A través de mi ventana

A través de ti en papel

A través de la Lluvia

Hasta ahora se han publicado dos de estos libros en papel y el tercero continúa publicándose en Wattpad. Todos los libros de Ariana Godoy, incluyendo A través de mi ventana se encuentran en Wattpad completamente gratis.

¿Cómo leer gratis A través de mi ventana?

Si quieres leer gratis A través de mi ventana y el resto de la saga de los Hermanos Hidalgo tan solo debes crear una cuenta en Wattpad desde su página web o descargando su aplicación, lo que es recomendable si piensas leerlo en tu celular.

Una vez que hayas creado una cuenta en la plataforma, podrás dirigirte al buscador y colocar el nombre de usuario de la autora de este bestseller “Ariana_Godoy”, asegúrate de estar en el perfil correcto, como referencia actualmente tiene más de dos millones de seguidores y podrás encontrar los links directos a Amazon para comprar sus libros en físicos.

Una vez dentro del perfil tendrás acceso a “Historias de Ariana Godoy” en donde podrás leer completamente gratis A través de mi ventana y los otros 25 libros que ha publicado esta autora.