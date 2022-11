¿Nunca has soñado con revisar entre tus monedas y billetes antiguos y encontrarte con uno que seguramente le daría un alivio a tus problemas económicos? Pues debido al coleccionismo de este tipo de artículos este sueño puede convertirse en realidad, pero para ello, uno debe estar muy atento al toparse con este tipo de objetos que son deseados por los coleccionistas de este tipo de elementos. Y para que no se te escapen este tipo de artículos, así puedes reconocer el billete de 500 pesos que vale hasta 10 mil pesos.

No es un secreto que en el coleccionismo en general ha precios que suenan a una auténtica locura, como el caso de la moneda que se conoce popularmente como el Morelos Cachetón; otra moneda que está en una situación similar es una apodada Calavera del Quijote. Sin embargo entre los billetes también existen objetos muy valiosos, como el caso del billete de 500 pesos que verás a continuación.

Así se puede reconocer el billete de 500 pesos que vale hasta 10 mil pesos

Este billete cuenta con la siguientes características:

Tiene impreso el rostro de Ignacio Zaragoza en el reverso del lado derecho.

en el reverso del lado derecho. En el anverso pero a la izquierda, tiene una representación de un fragmento de la obra "Fuertes combates sostenidos en los cerros de Loreto y Guadalupe" de José Cusachs.

de José Cusachs. Se imprimió para conmemorar el 75 aniversario del Banco de México .

. Pertenece a la Famila D .

. Se puso en circulación el 25 de agosto del 2000 .

. En el anverso lleva impreso el campanario y las cúpulas de la Catedral de Puebla, así como elementos ornamentales de la región.

Sin embargo antes de comprar o vender un billete de este tipo, es importante que te asesores con un experto en numismática para que te cerciores que el artículo que estás por comprar o vender efectivamente vale lo el precio de venta que posee. Por ello queda una duda sobre este billete y es, ¿en dónde y cómo se supo que su precio de venta es de 10 mil pesos?

¿Por qué este billete de 500 pesos puede valer hasta 10 mil pesos?

El billete en cuestión fue visto en la tienda digital conocida como Mercado Libre y en ella su dueño afirma que el valor de este billete es de hasta 10 mil pesos aunque no especifica o brinda detalles del por qué del precio de este artículo. Inlcuso en la sección de preguntas y respuestas un usuario ya ha preguntado el por qué del precio de este objeto, pero todavía no recibe respuesta. Sin embargo no sería raro que, bajo las condiciones adecuadas este objeto valiera esa cantidad o más.

Y es que este billete es de los más buscados en la plataforma de Mercado Libre ya que varios de la misma denominación se ofrecen por precios que van de los 1, 500 pesos hasta los 30 mil, por lo que los coleccionistas de billetes y monedas en verdad están interesados en este tipo de objetos, por lo que es momento de que revises si entre tus monedas o billetes viejos cuentas con este, para que acudas con un numismático que te diga si es un billete ordinario, o si tienes una auténtica fortuna entre tus manos.