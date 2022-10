El año ya está por terminar y además de la Navidad, sin duda una de las celebraciones más esperadas es el Halloween, una festividad que poco a poco ha ido encontrando en México a muchos seguidores. Por ello y para que te prepares con tiempo, aquí van las mejores ideas de disfraces para este Halloween 2022, para que sorprendas a todos y seas el alma de la fiesta.

Las ideas que verás a continuación son de algunos personajes que se encunetran de moda y que son los más buscados en redes sociales como Pinterest, plataforma en la que la creatividad tiene a sus usuarios buscando las ideas más originales, para destacarse en la próxima celebración de Halloween. Así que prepara tu maquillaje y máscaras, por que aquí van las mejores recomendaciones para esta Noche de Brujas.

5. Stranger Things

La serie que fue todo un suceso este año tiene a todo mundo buscando disfraces inspirados en sus personajes favoritos, como Eleven o Max. Y si eliges a Eleven, no olvides que en la última temporada el personaje estuvo la mayor parte del tiempo con su primer look, por lo que el disfraz es muy sencillo, ya que solamente necesitas una bata de hospital, amarrarte bien el cabello y colocarte algunos elementos que luzcan como cables sobre la cabeza. Y no olvides la "sangre" que sale de su nariz.

4. Michael Myers

Uno de los más clásicos está de vuelta ya que este mes se estrena en México la película Halloween Ends, por lo que no es exraño que este sea uno de los disfraces más buscados. Como ya sabes, la clave está en la máscara, que se puede conseguir en cualquier tienda de disfraces. El truco está en obtener el overol industrial característico del personaje, así como en conseguir un cuchillo de utilería que se vea realista.

3. Top Gun

Otro disfraz que verá su glorioso regreso a las fiestas de Halloween este 2022 será el de piloto aviador de la película Top Gun: Maverick, por lo que con un overol verde industrial, unos lentes de sol y botas podrás lucir como Tom Cruise. No olvides agregar unos parches de la fuerza aérea al traje para darle un toque más distinguido.

2. Harley Quinn

Desde su llegada a las fiestas de Halloween 2016, este disfraz ha sido quizá el más popular entre las mujeres ya que el personaje en sí es uno de los más atractivos de DC Comics. Con ya varias películas estrenadas en el cine, es imposible que alguien no reconozca a este personaje. Y lo mejor es que el atuendo es sencillo, ya que la principal característica es el maquillaje en la cara. Si quieres verte como Harley de El Escuadrón Suicida, la película de 2021, no olvides el vestido rojo que usaba el personaje.

1. Dani, de Abracadabra

Si bien el personaje no aparece en la secuela de la cinta que se acaba de estrenar en Disney+, debes saber que es uno de los personajes más buscados en Pinterest sobre todo por los fans de la primera película. Lo mejor es que el personaje que interpretó Thora Birch en la película de 1993 es el de una bruja, por lo que el secreto está en que el cabello sea del mismo color, ya sea con un tinte temporal o con una peluca.