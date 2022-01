Atletas no podrán criticar a la CONADE o la 4T si quieren conservar sus becas

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mejor conocida como la CONADE, quiere ver el mundo del deporte arder y parece que lo está logrando con los nuevos lineamientos que impusieron a los deportistas tras las múltiples críticas que han existido alrededor de la cuestionable gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de este organismo.

Y es que, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, para poder seguir manteniendo la beca que se les otorga a diversos atletas, estos deberán cumplir con ciertas reglas, algo muy habitual, pero las alarmas se encendieron cuando destaca el uso de las respectivas cuentas personales de estos en redes sociales, así lo señala en el apartado de Carta aceptación-compromiso de deportistas de Alto Rendimiento el cual se ubica en el Anexo 23, en el que recalca que no se podrá hacer ningún tipo de crítica a la institución o representante del deporte mexicano.

"Redes sociales; ser responsable por todas las declaraciones que emita en cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo, no dañaré a la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte", menciona este comunicado que pareciera que fue emitido en Alemania en 1942, pero no, lo revelaron las autoridades mexicanas en pleno 2022.

Pero eso no es todo, la famosa 4T se hizo más presente que nunca, pues es de dominio público que, al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que menos le gusta es la crítica a su gestión, estatuto que también ha adoptado su pupila, Ana Guevara, quien pese a estar bajo el escrutinio por dudosos manejos en la CONADE, decidió enviar otro mensaje contundente a quien la critique.

"Abstenerse de declaraciones no fundadas y debidamente motivadas en contra de las instituciones deportivas estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores y/o grupos multidisciplinarios", señala el organismo en este documento, respecto a las entrevistas que puedan dar los deportistas a diversos medios.