Una lata de atún siempre te sacará del apuro a la hora de la comida, cena e incluso del desayuno, pero sin duda se ha vuelto un aliado a la hora de viajar, pues es un alimento que se puede transportar sin tener que refrigerarse antes, solo hasta después de ser abierto, por tal motivola Revista del Consumidor, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó una investigación para ver cuáles eran las marcas donde el atún no era el principal ingrediente, sino la Soya.

La Profeco analizó 57 productos de atún y encontró que 18 de estos contienen gran porcentaje de soya (del 1 al 62%). El estudio solo se basó en las latas de atún de 140 gramos, pero la mayoría resultó una masa drenada de 100 gramos de atún aleta amarilla.

11 latas de atún que no son atún

Aurrera: Atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite. Soya de 30% a 62%. Aurrera: Atún aleta amarilla con proteína de soya en agua. Soya de 24% a 36% en masa drenada. Chedraui: Atún aleta amarilla en aceite. Soya de 23% a 38% en masa drenada. El Dorado: Atún aleta amarilla en agua. Soya de 13% a 22%. Ke! Precio: Atún aleta amarilla en agua. Soya de 15% a 23%. Ke! Precio: Atún aleta amarilla en agua con aceite. Soya de 11% a 25%. Chedraui: Atún aleta amarilla en agua. Soya de 21% a 27% en masa drenada. Ancla: Atún aleta amarilla en agua. Soya de 17% a 26% en masa drenada. Ancla: Atún aleta amarilla en aceite. Soya de 10% a 14% en masa drenada. Precissimo: Atún en aceite. Soya de 17% a 26% en masa drenada. Precissimo: Atún en agua. Soya de 11% a 26% en masa drenada. Masa drenada de 90 gramos.

¿Es malo comer atún enlatado?

Todo bajo medida es mejor, ya que la ingesta de atún enlatado aportan purinas, por lo que estas se pueden convertir luego en ácido úrico. Así que no es recomendable para personas que padecen hiperuricemia o gota. El contenido de colesterol no es bajo (50 mg/100 g), pero no es superior al de otros productos de origen animal. No obstante, la presencia de ácidos grasos reduce su incidencia. Además también puede ser alto en contenido de sal.

Marcas que no cumplen con su presentación

En el mercado existe una amplia variedad de marcas de atún envasados en diferentes presentaciones: compacto, en trozos, hojuelas o desmenuzados, pero la Profeco encontró que estas no cumplen en el tema de la presentación, ya sea en bolsa o enlatado.

¿Qué es la Profeco?

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982 la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

Todo lo podrás encontrar en internet, pero si quieres saber cuáles son los últimos estudios de productos, la Profeco sacó a circulación desde hace 40 años una revista que informa sobre temas actuales de consumo, el resultado de los estudios de calidad, los comparativos de precios y sobre los derechos de los consumidores. Esta la podrás encontrar en los puestos de periódicos mensualmente por un costo de 42 pesos.