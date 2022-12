El 15 de diciembre se estrenó en México "Avatar: The Way of Water'', una de las producciones más esperadas del año en todo el mundo. De esta forma James Cameron continúa con una segunda parte de la historia que comenzó en el 2009, la cual se convirtió en un verdadero fenómeno con el correr de los años.

La sinopsis de esta entrega explica lo siguiente: "Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta de Pandora. Cuando una amenaza familiar regresa para terminar lo que se empezó anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na'vi para proteger su planeta". El villano Miles Quaritch estará de regreso para la secuela pese a su trágico desenlace en la primera parte.

En total se invirtió una cifra cercana a los 400 millones de dólares para realizar esta segunda parte. Es por ese motivo que está confirmado que esta entrega es una de las apuestas más fuertes de Disney en los últimos años.

+¿Avatar 2 tiene escenas post créditos?

Esta película no se sumó a la moda de las escenas post créditos. Esto en parte se debe a que en total dura 3 horas con 10 minutos y prefirieron desde la producción no extenderla aún más tiempo.

+Avatar 2 - Avance en Español

+¿Saldrá una nueva película de la franquicia?

Está confirmado que en diciembre del 2024 se estrenará la nueva película de Avatar, la tercera entrega de esta franquicia. La misma también estará dirigida por James Cameron.