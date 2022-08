La nueva canción de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa,”Pink Venom” ya ha salido a la luz y en pocas horas se ha convertido en uno de los MV más reproducidos del año, lo que ha llevado a los fanáticos a preguntarse cuándo se estrena el nuevo álbum de Blackpink, Born Pink.

Así como BTS se ha consolidado como el grupo masculino más importante de Corea, BLACKPINK se posicionó como el grupo femenino más relevante dentro y fuera de las fronteras coreanas.

Conformado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, el grupo que debutó el 8 de agosto de 2016, con su sencillo Square One, ha logrado ganarse al público con canciones como Kill This Love, How You Like That, Lovesick Girls. Incluso superaron a Justin Bieber y a BTS en suscriptores en YouTube, alcanzando 75 millones de seguidores en esta plataforma.

Además, Blackpink es el primer grupo de k-pop femenino en ingresar y encabezar las listas de artistas emergentes de Billboard. E incluso llegaron a la posición número 13 del top 100 de Bilboard, convirtiéndose en el grupo de k-pop femenino con la posición más alta en Billboard Hot 100 con su sencillo Ice Cream.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Blackpink, Born Pink?

En un momento de éxito tan rotundo, Blackpink sorprendió a todos tomando un hiatus, por lo que durante casi dos años la agrupación no publicó música nueva e incluso detuvieron sus actividades como grupo. Sin embargo, hace unos meses en la revista Rolling Stone anunciaron su esperado regreso este año y ahora por fin conocemos cuándo se estrena su nuevo disco.

El nuevo álbum de Blackpink, Born Pink, se estrena el 26 de agosto en todo el mundo y nuevamente ha sorprendido porque a una semana del inicio de la preventa ya se han vendido más de 1.5 millones de copias.

¿Habrá un BLACKPINK World Tour 2022?

Ante las dudas de si este nuevo album vendrá con una gira, las chicas confirmaron que en efecto BLACKPINK iniciará una gira con el World Tour Born Pink, el cual tienen pensado iniciar antes de que se termine el año.

Por ahora, las zonas confirmadas para esta gira son Estados Unidos, Europa y Corea del Sur y algunas de las ciudades que ya han confirmado son Seúl, Dallas, Houston, Los Ángeles, Londres para el 2022 y para el 2023 Bangkok, Hong Kong, Jakarta, Singapur, Australia; y aunque Latinoamérica aún no se encuentra en la lista, los seguidores esperan que muy pronto se integre.