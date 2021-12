Lo que muchas ARMYs deseaban se ha vuelto realidad, por fin se han abierto cuentas personales de los miembros de BTS, por lo que ahora cada uno de estos talentosos cantantes y bailarines podrá tener su propio espacio en la red.

Al parecer BigHit Music, empresa de entretenimiento surcoreana que lleva a BTS, quería cerrar el año dándole buenas noticias a uno de los fandoms más grandes del mundo y el día de ayer han anunciado que cada uno de los 7 miembros de BTS tendrá una cuenta de Instagram privada.

Así que si eres fan de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook corre a tu cuenta y comienza a seguirlos porque estarán compartiendo mucho contenido exclusivo por esta cuenta.

¿Por qué los miembros de BTS abrieron cuentas personales en Instagram?

La noticia de las cuentas de Instagram personales de BTS no fue la única noticia que dio BigHit Music. De acuerdo a esta empresa de entretenimiento, la banda se tomará un pequeño descanso en sus actividades, por lo que estas cuentas de Instagram les ayudará a mantener contacto con sus seguidores.

Pero no creas que esto podría marcar un final para BTS, porque no es el camino que está buscando la banda, según la información de la agencia, los integrantes de la banda más popular del momento no han tenido un descanso desde su última pausa en 2019 y no han podido pasar las fiestas navideñas y de fin de año con sus respectivas familias desde su debut en 2013.

Es por eso que después de su exitosa serie de conciertosPermission To Dance en Los Ángeles, su gira Jingle Ball Tour 2021, presentarse en todas las premiaciones musicales, colaborar con Coldplay y mantenerse activos con conciertos y convivencias virtuales durante toda la cuarentena del 2020, han decidido tomarse unas merecidas vacaciones.

Y aunque no han dado una fecha oficial para su regreso sí han confirmado que será un comeback histórico pues vendrán con un nuevo disco y su respectiva gira.

¿Cuáles son las cuentas de Instagram de BTS?

No fue sorpresa para nadie que al poco tiempo de anunciar la apertura de las cuentas personales de BTS en Instagram los récords comenzaran a romperse pues en tan solo algunas horas los integrantes de la banda ya habían ganado millones de seguidores.

Y para que tu también comiences a seguirlos, aquí te dejamos las cuentas oficiales de Jin, RM, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook:

Kim Namjoon (RM) - @rkive

Kim Seok-jin (Jin) - @Jin

Min Yoon-gi (Suga) - @AGUSTD

Jung Ho-seok (J-Hope) - @UARMYHOPE

Jimin - @J.M

Kim Taehyung (V) - @THV

Jungkook - @abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz

Definitivamente, la cuenta de Jungkook es la que tiene el nombre más original y divertido, pero no por eso sus compañeros se han quedado atrás en seguidores.