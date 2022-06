El día de ayer, durante el “2022 BTS Festa”, una celebración que cada año se realiza en honor al aniversario del debut del grupo, RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin y Jungkook hicieron un anunció que dinamitó las redes sociales. La noticia de que BTS se separa temporalmente inundó el internet y esto es lo que han respondido.

BTS es una de las bandas más importantes en la última década. Incluso, desde hace dos años se ha convertido en la banda más rentable del mundo. Sin embargo, los integrantes de esta famosa agrupación han decido tomar un descanso después de una exitosa racha de logros.

Desde hace varios días, los rumores de que BTS preparaba una pausa en sus actividades como grupo había circulado por las redes sociales debido a varias pistas que sus fanáticas, mejor conocidas como Armys, habían logrado descifrar en sus últimos proyectos.

¿Por qué se separa BTS?

Tras el anunció de esta hiatus, Hybe Co perdió 1.7 mil millones de dólares en el mercado de valores y causó un gran impacto en el fandom. Esto hizo que la empresa encargada de la banda Big Hit Music e incluso el mismo líder de la agrupación salieran a aclarar la situación.

Al parecer, a diferencia de la separación de One Direction, de acuerdo a lo que los integrantes compartieron, esta separación no será definitiva y aunque no tienen una fecha de regreso, sí aclaran que lo tienen contemplado en un futuro no tan lejano.

Además, su empresa ha compartido que tienen música lista y algunas colaboraciones con las que seguirán sorprendiendo al público durante este periodo. De forma oficial un representante de HYBE Labels ha compartido que ellos no lo consideran una pausa total.

"Para ser claros, no están en pausa. Pero se tomarán un tiempo para explorar algunos proyectos en solitario en este momento y permanecer activos en varios formatos diferentes"

Durante la transmisión de aniversario, RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin y Jungkook compartieron las razones de la separación de BTS. Y estas no son otras que la búsqueda de comenzar a establecer sus carreras por separado y poder dedicarse a proyectos individuales que, por las actividades del grupo, no habían podido realizar.

“Creo que ahora estamos empezando a pensar en qué tipo de artista queremos que nuestros fans recuerden a cada uno. Creo que es por eso que estamos pasando por un momento difícil en este momento, porque hemos entrado en una fase en la que solo ahora estamos tratando de encontrar nuestras identidades”. dijo Jimin

De acuerdo a la información que ha compartido Big Hit Music, los miembros de la banda comenzarán a sacar álbumes en solitario y colaboraciones con varios artistas y al parecer el primero en hacerlo será J-Hope.

Por su parte, en redes sociales se ha compartido una supuesta publicación del líder de BTS, Kim Namjoon, mejor conocido como RM, en la que comparte sus pensamientos sobre las reacciones de la separación y la cobertura mediática que esta ha tenido.

En ella, el cantante se mostraría molesto con las afirmaciones de que el grupo se va a separar y asegura que este solo es un tiempo que cada miembro del equipo necesita.