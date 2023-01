El cantante mexicano Babo está dando de qué hablar debido a un video sin censura que lanzó hace unos días, donde no deja nada a la imaginación.

Hace seis meses el rapero Babo de Cartel de Santa anunció su incursión en la plataforma de Onlyfans, misma que ha causado polémica debido a su nuevo video de la canción “Piensa en mí”, donde se muestra muy explícito, pues es una versión sin censura que solo se puede ver a través de su cuenta de Onlyfans, por eso te traemos todos los detalles sobre cómo puedes ver el video completo.

La plataforma se caracteriza por vender contenido sexual, pero el originario de Monterrey también lo ha utilizado para exponer su música con ciertos toques sin censura, como lo que ocurrió con la canción que subió el 12 de enero pasado y que apenas está haciendo eco a pesar de que la canción salió hace seis meses, mientras que el video apenas tiene cuatro días.

¿Cuánto cuesta suscribirse al onlyfans de Babo?

Pensar en Onlyfans es igual a invertir dinero para ver el contenido que ofrece la plataforma, pero no es el caso de Babo, ya que ha puesto su cuenta gratuita, pero eso no quiere decir que no esté ganando dinero, pues hay contenido que sí tiene costo, como el video sin censura de “Piensa en mí”, el cual sí tiene precio, puesto que está bloqueado.

Dicho video no puede ser visto aún y cuando estés suscrito a la cuenta de OnlyFans de Babo, ya que tiene un costo de 58 dólares, algo así como mil 83 pesos mexicanos, pero que se logró filtró en algunas plataformas, aunque no es el video completo, por el hecho de que dura poco más de tres minutos.