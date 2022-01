En 2021, Bad Bunny se coronó como el más escuchado en Spotify, por segundo año consecutivo, el primer artista de habla hispana de la historia en conseguir este reconocimiento. El intérprete de temas como “Yonaguni” y “Si estuviésemos juntos”, ha anunciado su próxima gira World 's Hottest Tour que llegará a México este 2022, en Monterrey y el Estadio Azteca en Ciudad de México. Si eres fan de su música y ya te estás alistando para sus conciertos, esta lista es para ti, echa un vistazo a este recuento de las frases de Bad Bunny sobre amor y desamor.

El artista puertorriqueño, Bad Bunny, es uno de los artistas más reconocidos de la actualidad y ha llevado el idioma y el género latino al resto del mundo. Sus canciones suenan en todos lados y aunque han puesto a bailar a millones, muchos han encontrado inspiración en sus letras y han adoptado algunas de sus frases.

Bad Bunny ha colaborado con muchos artistas, como J Balvin, Farruko, Becky G, Ozuna, Maluma, Natti Natasha, Karol, Marc Anthony, Will Smith, Drake, JLo, Rosalía y más, consolidando su fama. Seguramente conoces varias de sus canciones y reconocerás estas frases de amor y desamor de Bad Bunny, toma nota de tus favoritas.

Frases de amor de Bad Bunny

1. “Yo por ti doy la vida. Soy tuyo de por vida”. - Como antes.

2. “Te toco y hasta el mundo deja de girar, a nosotros ni la muerte nos va a separar”. - Mía / ft. Drake.

3. “Te juro que yo soy fiel, mi pasado ya es cosa de ayer”. - Pa ti / ft. Bryant Myers.

4. “Yo sé que sigues siendo mía, que me amas todavía, que volverás un día y yo quiero que sea hoy” - Dime si vas a volver

5. “Te doy todo lo mío, hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral” - Mía / ft. Drake.

6. “Ayer me acordé de la primera vez, Que te hice reír, de cuando te busqué. Que buenos tiempos aquellos. Recuerdos muy bellos”. - Como antes.

7. “Pero yo estoy con ella y tú estás con él, sabiendo que yo siempre te voy a querer”. - Si tú lo dejas – ft. Rvssian, Farruko, Nicky Jam & King Kosa

8. “En mis sueños yo siento tu cuerpo, mi único enemigo es el tiempo. Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre, pero te das cuenta que ahora hay otro hombre”. Vuelve / ft. Daddy Yankee.

9. “Vístete que hoy te voa’ buscar temprano, quiero que to’ nos vean agarrados de mano”. Sensualidad / ft. Prince Royce, J Balvin, Dj Luian & Mambo Kingz

10. “Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver, todavía yo te quiero”. - Si estuviésemos juntos.

Frases de desamor de Bad Bunny

1. “Ser bueno y fiel ya de nada vale, por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales. Si no me conoces, no me señales. Ya yo me conozco tus males”. - Soy peor.

2. “Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú, sin sentimientos. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final al cuento”. Amorfoda.

3. “Si te quieres ir yo lo voy a entender, tienes mil razones para no volver. Me da miedo no volverte a ver, pero es lo que merezco por infiel”. - Sexto Sentido / ft. Gigolo & La Exce.

4. “Yo no soy envidioso, pero te veo con él y me pongo celoso”. Si tú lo dejas / ft. Rvssian, Farruko, Nicky Jam & King Kosa

5. “A veces las noches se vuelven martirio, como nuestro amor que se volvió un delirio, mi alma está en guerra, es terreno sirio, las botellas de vinos terminan en vidrios”. - Ni bien ni mal.

6. “No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, to ́ esos trucos ya me los sé”. - Amorfoda.

7. “Ya tu gastaste todos los strikes y no pienso hablarte por más que me estés dando likes”. - Ahora me llama / ft Karol G.

8. “Te juro por mami que en ti no vo’a pensar. Errores como tú no me vuelven a pasar”. - Ni bien ni mal.

9. “Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de put… ahora soy peor. Ahora soy peor por ti”. - Soy peor

10. “Y no te borré de Facebook pa’ que veas que sin ti yo estoy feliz” - Blockia / ft. Farruko, DJ Luian & Mambo Kingz