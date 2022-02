Bad Bunny traerá “World’s Hottes Tour” a México, dando dos conciertos, el primero el 3 de diciembre en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León y el segundo el 9 de diciembre en el Estadio Azteca en la CDMX. Si ya estás más que listo para bailar sus canciones en vivo, te dejamos esta lista de curiosidades que debes saber de Bad Bunny antes de sus presentaciones.

Cada vez que el artista puertorriqueño lanza un tema, se convierte en un éxito; su estilo y letras irreverentes lo han colocado en las listas de popularidad y en el gusto de millones de personas, pero hay detalles de su vida y carrera que solo sus verdaderos fans conocen.

El cantante de reggaetón, trap, rap y hip-hop en español, que se convirtió en el primer artista con 100 videos de 100 millones de vistas en YouTube, pronto llegará a México para interpretar sus canciones más famosas y dar a conocer su nuevo material. ¿Estás listo para conocer más detalles de la estrella del momento?

1. ¿Cuál es el verdadero nombre de Bad Bunny?

El nombre real de Bad Bunny es Benito Antonio Martínez Ocasio

2. ¿Por qué se puso Bad Bunny como nombre artístico?

El seudónimo surgió por una anécdota de su niñez, ya que de pequeño lo hicieron usar disfraz de conejito en la escuela.

3. ¿De dónde es Bad Bunny?

La nacionalidad del cantante es puertorriqueña. Nació y creció en el barrio Almirante Sur en Vega Baja, Puerto Rico.

4. ¿Cuántos años tiene Bad Bunny y qué signo del zodiaco es?

Benito Martínez tiene 27 años y nació el 10 de marzo de 1994, bajo la influencia del signo Piscis, el duodécimo y último signo del zodiaco.

5. ¿Bad Bunny es gay o bisexual?

En varias ocasiones han surgido rumores de su preferencia sexual, por ejemplo cuando se le ha visto con las uñas de sus manos pintadas, tras su video "Caro" en donde aparece un hombre dándole un beso o cuando vistió una falda durante una presentación. El mismo Bad Bunny declaró sobre el tema a Los Angeles Times: “No me definen (las etiquetas). Al final del día, no sé si en 20 años me gustaría un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”.

6. ¿Por qué Bad Bunny uso una falda?

El cantante asistió al Show de Jimmy Fallon en 2020 para hablar de su trabajo discográfico “YHLQMDLG” (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), donde vistió una falda y una camisa con un mensaje reivindicativo; Bad Bunny reveló que se trataba de una protesta por la muerte de Neulisa «Alexa» Luciano Ruiz, una mujer transgénero puertorriqueña que fue asesinada luego de haber sido expulsada de un restaurante por usar el baño de mujeres.

7. ¿Bad Bunny estudió en Harvard?

El artista estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo; pero asistió a Harvard en 2019 para ofrecer una conferencia a estudiantes, el tema era sobre la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y sus presentaciones.

8. ¿Quién es la novia de Bad Bunny en 2022?

La novia del el "Conejito Malo" es la puertorriqueña Gabriela Berlingeri, con quien mantiene una relación desde hace más de tres años. La modelo e influencer que le robó el corazón, es diseñadora de joyas con su propia marca llamada “Diciembre 29”, cuyo nombre viene de la fecha en que ella nació. Gabriela aparece en el video en el que Bad Bunny anunció su gira World 's Hottest Tour, con la que la estrella del reggaetón en visitará México, dando conciertos en Monterrey y Ciudad de México.

9. ¿Cuáles son las canciones más famosas de Bad Bunny?

El cantante se coronó en 2021 el artista más escuchado en Spotify, por segundo año consecutivo, dentro de su canciones más populares están: “Dákiti”, “Amorfoda”, “Soy peor”, “Callaíta”, “Yonaguni” y “Yo perreo sola”.

10. ¿Dónde conseguir boletos de la gira World 's Hottest Tour de Bad Bunny en México 2022?

Los boletos de Bad Bunny en el Estadio Azteca, CDMX, serán vendidos por OCESA, la PREVENTA Citibanamex será el 8 y 9 de febrero y un día después comenzará la VENTA GENERAL a través de Ticketmaster.com o en las taquillas del recinto. El precio de los boletos se cree podría ser similar a los de de “El Último Tour del Mundo”, que era de los $1,475 a los $8,675.