Este 26 de mayo, Bad Bunny mostró su gusto por los videojuegos y dio una peculiar entrevista a Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del mundo de Twitch y los eSports. El "conejo malo" que pronto visitará a México con su gira World 's Hottest Tour en México, en Monterrey y el Estadio Azteca, confesó intimidades, nuevos proyecto, habló de la WWE, Brad Pitt y más, AQUÍ te dejamos el VIDEO completo.

La colaboración entre Ibai Llanos y Bad Bunny, que recientemnte lanzó su nuevo álbum 'Un Verano Sin Ti', fue uno de los crossovers más emocionantes y esperados por los fans, ya que pudieron ver en vivo a uno de los artistas más populares del reggaetón jugando y charlando, como lo harían un par de amigos. Es uno de los videos que reunió a más personas viéndolo en vivo, desde los primeros minutos había más de 320 mil internautas conectados en el live de Ibai con Bad Bunny.

Para ver el video de la transmisión de Twitch, no era necesario que tuvieras una cuenta en la plataforma, el horario de transmisión fue a las 12:00 hrs (medio día) de la Hora Central de México pero puedes verlo grabado aquí.

Las confesiones de Bad Bunny a Ibai Llanos en Twitch

Ante la pregunta de Ibai Llanos de ¿Y qué haces cuando estás estresado?", Bad Bunny respondió: "Me jalo una paja, me jalo una paja", lo que desató risas y miles de comentarios entre los conectados. Después añadió "Mi mente vive más en el futuro que en el presente... eso es lo que me genera estres... trató de escuchar música y hacer algo que me saque (del estres)".

Confesó que es fan de todos los deportes, en especial el basquetbol y la WWE, donde algunos de sus favoritos son The Undertaker y Triple H: "Siempre pienso que la música y el deporte son cosas que tienen mucha pasión y mucho en común".

También le preguntó si consideraba guapo a Brad Pitt, actor con el que comparte créditos en la película “Bullet Train”, que se estrenará en julio. "Me lo pregunta todo el mundo", explicó entre risas antes de afirmar que sí.



Mira AQUÍ el VIDEO de Bad Bunny con Ibai Llanos en Twitch