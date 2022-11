Los boletos para ver al “Conejito malo” son muy codiciados en estos momentos ya que se acercan las fechas de su conciertos, pocos son los afortunados que han logrado conseguir su entrada, algunos han pedido a sus padres la tarjeta de crédito, otros han gastado parte de sus ahorros y algunos hasta han pedido prestado para obtenerlos. Pero si estás buscando una forma de ganar BOLETOS GRATIS para Bad Bunny en México 2022, aquí te contamos cuáles son las alternativas que están circulando en redes sociales.

Si no alcanzaste boletos para Bad Bunny en el Estadio Azteca, probablemente llegaste a este artículo para saber cómo obtenerlos y lo mejor sin costo, así que toma nota porque hemos armado para ti un recuento de las opciones que tienes, e iremos agregando más. Aún tienes oportunidad de poder ir y corear en vivo temas como "Tití Me Preguntó", "Me porto bonito", "Yonaguni" y "Callaíta".

Para ganar boletos gratis para Bad Bunny solo debes tener redes sociales, acceso a Internet o bien tener una app de radio en tu celular. Así que no exageramos cuando te decimos que no tendrás que invertir ni un solo peso, pero sí tiempo y sobre todo paciencia.

Fechas del World 's Hottest Tour de Bad Bunny en CDMX

El World’s Hottest Tour inició en Estados Unidos desde octubre y está recorriendo América Latina, visitando países como República Dominicana, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y más; llegará a México este mes de Diciembre, llegando a Monterrey y Ciudad de México, en la capital las fechas serán:

9 y 10 de diciembre en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

¿Cómo ganar BOLETOS GRATIS para Bad Bunny en México 2022?

Los conciertos de la estrella del género urbano más escuchado en la plataforma de Spotify en 2021 ha causado sensación no solo entre fans, si no también entre influencers, marcas y estaciones de radio, por lo que algunos de estos están lanzando dinámicas para dar boletos gratis para Bad Bunny en el Estadio Azteca.

¿Qué influencers que están regalando boletos de Bad Bunny?

(Recuerda que aquí solo te compartimos las opciones que se han hecho populares en redes sociales, pero no tenemos nada que ver con dichos sorteos. Las dinámicas pertenecen exclusivamente a dichos influencers).

Macielmusica

UnTalAlfredo

¿Qué marcas están regalando boletos de Bad Bunny?

Diversas marcas están lanzando dinámicas para ganarte las entradas del "Conejito malo" en el Estadio Azteca, solo debes visitar sus redes sociales, seguir las intrucciones, participar directamente con ellos y cruzar los dedos para ser de los afortunados.

(Recuerda que aquí solo te compartimos las opciones que se han hecho populares en redes sociales, pero no tenemos nada que ver con dichos sorteos. Las dinámicas pertenecen exclusivamente a dichas marcas).