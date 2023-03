Este marte se dio a conocer el line up para el quinto festival de la Baja Beach Fest, el cual reunirá a grandes artistas del reggaetón

Para este 2023 habrá novedades, puesto que el festival que se realiza al aire libre pasará de dos fines de semana a uno de tres días , por lo que ya calienta motores a pesar de que faltan algunos meses. Entre los artistas invitados estará Grupo Firme, a pesar de que no es el género que se maneja, pero son de casa, originarios de Tijuana.

