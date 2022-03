Después del shock derivado por el balazo recibido en las calles de Tiflis, Georgia, el entrenador mexicano Guillermo de la Fuente se escucha mucho más calmado. Atiende nuestra comunicación mientras convalece en el hospital New Hospitals tras haber sido operado de emergencia por la fractura de fémur en su pierna derecha que propició el disparo.

En tanto se lleva a cabo el juicio contra el agresor y se esclarecen los motivos que le llevaron a disparar su arma de fuego en la vía pública, Guillermo comenta que le genera extrañeza el suceso porque la ciudad es, según sus palabras, demasiado tranquila: “No es un lugar inseguro. Por el contrario, hay mucha paz. No deja de sorprenderme lo bien que funciona la sociedad en el trato hacia las personas, los animales y la naturaleza. Me tocó ser la excepción por un hecho inédito. No es común la inseguridad acá”.

De igual forma le sorprende el accionar de la policía para presionarlo a firmar su testimonio porque la imagen de las autoridades policiacas es pulcra y de buen accionar en la capital georgiana. El DT mexicano califica a Tiflis como una urbe ideal para forjar una familia y vivir con estabilidad en varios sentidos, incluida la seguridad.

Fortuito o no, su caso irrumpe en la gestión del alcalde de Tiflis, Kakha Kaladze. ¿Les suena conocido el nombre? Sí, se trata del mismo hombre que ganó dos Champions League con Milan. Figura rossonera como central y lateral de 2001 a 2010, Zanna Bianca es un emblema futbolístico en Georgia, toda una leyenda. Pero su pasado en las canchas quedó atrás, ahora es un político cuya responsabilidad es velar por los compromisos adquiridos con su cargo popular.

Con convicciones de centroizquierda, Kaladze fue elegido alcalde de Tiflis en octubre de 2017 luego de haber conseguido más del 50% de los votos como candidato del partido Sueño Georgiano-Georgia Democrática. Desde entonces ha dedicado su tiempo en priorizar los puntos del manifiesto que dio a conocer en sus redes sociales tras ganar la elección: simplificar la burocracia, captar turismo, mejorar la red de transporte y favorecer la movilidad. Otro de los retos que se planteó fue convertir a la capital de Georgia en una ciudad verde y amable donde la gente local y extranjera pudiera pasear sin ningún tipo de temor.

A casi cinco años de haber sido elegido alcalde, Kaladze parece cumplir con lo prometido. O al menos así lo percibe Guillermo de la Fuente, quien manifiesta a Bolavip México que en realidad Tiflis es una urbe tal como la planteó el exfutbolista: “Antes de tomar la decisión de venir a Tiflis, me puse a analizar cómo era el lugar. Vi que era una de las ciudades más seguras de toda Europa, con muy bajos índices de inseguridad, y eso me llamó la atención. Una vez que llegué acá, y aún a pesar de lo que me ocurrió, me parece que es un buen sitio para criar a tus hijos. En lo personal me impresiona cómo conviven los padres con sus hijos fuera de casa, es decir, en parques o áreas verdes. Es muy raro que veas a un niño mirando el celular, eso casi no se ve. Las personas y familias pasean mucho”.

Ironías del futbol, Guillermo fue a probar suerte como director técnico en las fuerzas inferiores Lokomotiv Tbilisi, una oportunidad que hasta el momento no ha tenido éxito. Dicho club es el antagonista de Dínamo Tbilisi, el equipo más importante y ganador de Georgia del que surgió Kakha Kaladze con 16 años en la temporada 1993-94. En su aventura de probarse como entrenador jamás imaginó el infortunio de verse baleado en una ciudad donde el alcalde es un individuo que fue crack en la Serie A, símbolo deportivo de Georgia y que ahora no quiere saber nada del balón pero sí de política.

Kaladze no se ha pronunciado al respecto del ataque hasta el momento. Sin embargo, el acontecimiento obliga a mirarlo porque la víctima es un ciudadano extranjero que eligió su ciudad para continuar con su carrera de director técnico, curiosamente en el deporte que él guarda como un agradable recuerdo. Fue herido, además, en el marco de una de las actividades que han posicionado a la capital georgiana en el continente europeo como destino turístico: pasear sin contratiempos.

Por ahora, la relación México-Georgia está sujeta a un balazo en Tiflis que involucra a dos tipos de distintas generaciones que tienen en común al futbol como un estímulo para sus vidas en sus respectivas épocas. Uno de ellos se encumbró y dio vuelta a la página. Otro apenas quiere empezar a escribir su historia.