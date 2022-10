¿Banksy en México?: horarios, boletos, ubicación y qué es The Art of Banksy

¿Banksy en México? Sí, esa parece ser la pregunta más repetida en estos días ya que se ha dado a conocer que The Art of Banksy Without Limits, una exposición con algunas de las obras de este misterioso artista, llegará a la Ciudad de México, por lo que aquí podrás conocer los horarios, los precios de los boletos, la ubicación de la muestra y qué es con exactitud esta exposición.

Y es que uno de los más grandes misterios de los últimos tiempos ha sido la identidad de Banksy, uno de los artistas visuales más provocadores en el arte, ya que sus obras no aparecen en los museos, sino que normalmente son piezas que se encuentran en la calle, y que critican muchas de las condiciones en las que se vive actualmente, como la desigualdad o la contaminación.

Banksy en México: horarios, boletos y ubicación

Lunes a viernes de 11:00 a 17:00. Precio de los boletos: 250 pesos.

Lunes a viernes 17:00 a 21:00. Precio de los boletos: 300 pesos.

Sábados y domingos de 11:00 a 21:00. Precio de los boletos: 350 pesos.

Ubicación: Antiguo Hotel Reforma, en París 32, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Los boletos se pueden adquirir en este enlace.

¿Qué es The Art of Banksy Without Limits?

La exposición curiosamente no cuenta con el reconocimiento de Banksy, ni es él quien la monta; es más, él no participa de ninguna forma en esta exposición, sino que esta es montada por aficionados del artista que han logrado obtener reproducciones de algunas de sus piezas más importantes, además de contar con algunas piezas originales que pertenecen a colecciones privadas.

La exposición, que abrirá a partir de este sábado 15 de octubre tiene la finalidad de compartir con el mundo el trabajo que el artista, o artistas han creado bajo este nombre desde hace ya muchos años, por lo que la gira ha estado ya en otros países y ahora toca el turno a México. Esta muestra está conformada por 175 piezas y cuenta con esculturas, fotografías, reproducciones, videos e instalaciones que han sido diseñadas para esta exposición.

Además de lo anterior, la exposición cuenta con 46 murales diseñados por un equipo de artistas urbanos que buscan rescatar la escencia de la obra del artista, en medio de una experiencia inmersiva que retrata el mensaje de Banksy en contra de la guerra, la contaminación, la desigualdad social y la lucha por los derechos humanos. Se espera que la obra permanezca en CDMX al menos hasta el 30 de noviembre, por lo que aún queda tiempo para visitar este homenaje a la obra del autor.