La novela Cabo, de Las Estrellas, se ha vuelto todo un fenómeno a tan solo 1 semana de su estreno y si bien inició con algunos errores en su producción, al momento está teniendo muy buenos niveles de audiencia gracias a la historia pero también al trabajo de su talentoso elenco, del cual este fin de semana se volvió ciral la información de que Bárbara de Regil tuvo romance con un compañero suyo que también participa en esta emisión.

Y es que a los medios del espectáculo en México no se les escapa nada y por ello, se reveló que la actriz que se hizo famosa por Rosario Tijeras tuvo un noviazgo con uno de sus coprotagonistas de la novela en la que actúa actualmente. Y no solo eso, sino que en un evento en el que la actriz se presentó con su actual esposo Fernando Schoenwald, la prensa le preguntó a la actriz si volvería a estar con su ex pareja, con la que actualmente comparte la pantalla en Cabo, que ahora ocupa el lugar de La Madrastra. Pero, ¿de qué actor se trata?

Bárbara de Regil tuvo romance con compañero de la novela Cabo, de Las Estrellas y ya se sabe quién es

El actor con el que Bárbara de Regil tuvo un romance y con el que actualmente comparte la pantalla en la novela Cabo, de Las Estrellas no es otro que su coprotagonista Matías Novoa, quien es su galán en esta historia y con quien la actriz tuvo una relación sentimental hace más de 11 años. La revelación fue hecha por la actriz en una entrevista realizada por Andrea Legarreta, quien le preguntó a la intérprete sobre su relación con Novoa.

Bárbara de Regil no tuvo más opción que responder a la pregunta con un: "Pues hubo ahí como 'el que ver'", sin embargo la actriz completó su respuesta comentándole a Legarreta que en la actualidad simplemente son muy amigos y que se encuentra muy feliz con su esposo Fernando Schoenwald.

¿Bárbara de Regil regresaría con Matías Novoa?

Durante una entrevista en la alfombra roja del estreno de la película MexZombies, la prensa le preguntó a Bárbara de Regil delante de su esposo si regresaría con su ex Matías Novoa, pregunta a la que la actriz respondió de forma contundente diciendo:

"Estoy casada hace 8 años, el amor de mi vida y la cosa más hermosa que veo todos los días es Fernando Schoenwald, no Matías Novoa, para mí lo demas es nada".

De esta forma la actriz puso fin a los rumores de que la cercanía con Matías Novoa volvería a encender la llama del romance que ambas celebridades mantuvieron hace más de 11 años, y al mismo tiempo reafirmó el amor que siente por su esposo con quien comparte su vida desde hace más de 8 años.