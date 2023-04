El vocalista de Cartel de Santa se convirtió hace unas semana en el protagonista de un escándalo tras filtrarse un video sin censura que solo sería compartido en su cuenta de OnlyFans, pero ahora Babo vuelve a ser tendencia, después de que Belinda revelará que el rapero ha estado enviándole mensajes.

La actriz de “Bienvenidos a Edén” fue entrevistada por la revista Glamour España, donde confesó detalles y secretos detrás de sus fotos más iconicas de Instagram, donde también compartió algunos de sus mensajes con amigos y famosos, donde salió a la luz sus conversaciones con Babo.

Belinda aclaró que Babo comparte con ella ideas de música e incluso le canta, demostrando que entre ellos existe una gran amistad y desató los rumores de una futura colaboración.

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", mencionó