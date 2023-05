¡¿Quién es Beto Vega? Nunca habías escuchado ese nombre, nosotros te contamos de quién se trata. Beto indiscutiblemente lleva la música mexicana en la sangre, nacido en Ciudad Obregón, Sonora, México , actualmente tiene 26 años, viene de la dinastía Vega. Su papá Freddy “Chuy” Vega era hermano del cantante Sergio Vega , llamado El Shaka , quien murió asesinado en 2010, en Los Mochis, Sinaloa . Sus hermanos son Sergio, Chuy, Freddy, Ramón y Cornelio Vega, así que no es un improvisado de la música, aunque su carrera no ha despuntado como la de su tío, pero seguramente después de esta presentación del fin de semana será diferente.

