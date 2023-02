El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este MIÉRCOLES 8 de febrero te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy MIÉRCOLES 8 de febrero

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Tu sistema nervioso podría verse afectado a causa de los problemas personales o el exceso de trabajo que últimamente se te ha estado acumulando, pero ahora la energía de las estrellas te imantan de suerte para que tu vida tome un giro inesperado y te recuperes de todo. Te llega ahora la ayuda que necesitas. Números de suerte: 25, 18,9.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Una oferta de trabajo vendrá a aliviar tu situación económica si te decides a aceptarla. Alguien de tu familia está pasando por momentos difíciles. Que no te tome por sorpresa si te pide ayuda, ya que la va a necesitar. No le eches más leña al fuego recriminando sus acciones y ayuda en la medida que puedas y quieras. Números de suerte: 19, 5, 13.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) La energía planetaria te impulsa a seguir adelante con tus metas o proyectos. No te detengas, Géminis, sigue luchando. No te sigas imaginando lo que no es verdad. Esos comentarios malintencionados que han llegado hasta tus oídos no tienen fundamento alguno. Tú tienes mucha fe en esa persona y ésta no te va a defraudar. Números de suerte: 41, 27, 14.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) La vida te ofrece ahora oportunidades para alcanzar tus metas. No sigas dejando las cosas para después y aprovecha la racha de buena suerte que tienes. Alguien muy cerca de ti necesita de tu consejo o ayuda económica. Es tiempo de levantar vuelo e independizarte si es que aún no lo has hecho. Números de suerte: 51, 16, 30.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Las estrellas iluminan el romance. Muchos serán los que te rondarán, te admirarán y te apoyarán en lo que necesites. Los hijos serán motivo de orgullo, éxitos y logros. Tu potencial creativo será ilimitado. Te sentirás con muchos deseos de volver a estudiar y te aventurarás a realizar cambios mayores en tu vida. Números de suerte: 8, 35, 11.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Fortalécete emocionalmente. Ponte baterías nuevas y a trabajar, Virgo. Lo que fue ya no será, así que prepárate para todo. Se impone ahora que cambies actitudes, reacciones, filosofía y te adaptes a todo el torrente de sucesos que se avecina. Realiza que el único responsable de tus éxitos o fracasos eres tú. Números de suerte: 40, 3, 21.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Todo lo que esté relacionado con la comunicación se encuentra muy bien aspectado en estos momentos. Una explosión de información, experiencias e ideas embellecerán tu mundo intelectual y profesional. Tu potencial creativo se exalta y si sabes aprovecharlo podrás lograr lo que siempre has anhelado. Números de suerte: 42, 39, 6.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Pasa por alto los comentarios negativos que vengan de personas frustradas y llenas de complejos. Tú no tienes por qué pagar por las frustraciones de los demás. A ti la vida te ha llenado de bendiciones. Es tiempo de viajar y de hacer nuevas amistades. Haz planes para visitar a la familia que tienes en el extranjero. Números de suerte: 49, 35, 12.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Te liberas de cargas y falsas responsabilidades. Rompes con toda cadena que te limita y vuelves a ser tú mismo. Viajarás por la vida sin esas maletas pesadas de angustia y preocupación. Te liberas de cargas y falsas responsabilidades. Te impones con toda tu grandeza y esplendor. Ya el trabajo difícil en tu vida está hecho, ahora espera recompensas y reconocimientos. Números de suerte: 22, 15, 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Mucho cuidado al criticar a otros. No comentes aquello que debe quedar en familia. Retírate del chisme y la especulación. Entran a tu espacio nuevas amistades que te llevarán a ver un nuevo aspecto de la vida. Disfrutarás más de las actividades al aire libre y te envolverás en algún tipo de deporte que te ayudará a ponerte en forma. Números de suerte: 46, 39, 42.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Te recuperas, te levantas de lo que se considera una derrota, pero con la diferencia de que te sientes todo un triunfador. Es tiempo de volver a empezar, pero con más fuerza y empeño que antes. Un nuevo “look” en tu persona no te vendría nada mal, Acuario. Modernízate, pierde esas libritas extras que has acumulado. Números de suerte: 4, 12, 38.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Se impone que establezcas prioridades, así como que desarrolles paciencia para que poco a poco te vayas organizando mejor. Alguien no te cumple con lo prometido. No dejes que esto te deprima. En cuanto a tus finanzas, no derroches el dinero, aprende a administrarlo mejor, ya que si no lo haces te verás en aprietos. Números de suerte: 8, 10, 23.