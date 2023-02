El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este JUEVES 16 de febrero te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy JUEVES 16 de febrero

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Es muy posible que te encuentres ahora socorriendo a alguien de tu familia que está necesitado de ayuda emocional. Hay cosas en la vida que de momento no puedes cambiar, pero sí puedes mejorarlas. La ayuda que brindes a otros te servirá a ti también para comprender el porqué de tu reacción ante ciertas situaciones difíciles en tu vida. Números de Suerte: 40, 7, 31.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Una situación que de momento pensaste no era lo mejor para ti, toma un giro inesperado para tu beneficio, tanto personal como económico. Ahora no tendrás de que quejarte y tendrás más de una razón para estar agradecido de todas las bendiciones que la vida y la energía espiritual derrama sobre ti. Mantén una actitud positiva ante todo y vencerás. Números de Suerte: 12, 8, 34.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Aquello que pensabas sería el fin del mundo, ahora es una hermosa lección en tu vida que te ha llevado a comprender mejor lo importante que son las relaciones humanas, especialmente con tu familia. El querer imponer tu criterio o tu manera de pensar en otros, no funciona. Es tiempo de dialogar, escuchar y llegar a acuerdos. Números de Suerte: 5, 49, 20.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Recibes la recompensa por tus buenas acciones. Tanto tu familia como amigos y hasta desconocidos estarán muy dispuestos a ayudarte en lo que necesites. La ley del Karma siempre se cumple y esta vez es a tu favor. Lo económico se estabiliza, poniéndote al día en aquello que altera tu paz. En el aspecto sentimental te sentirás renacer junto al ser amado. Números de Suerte: 45, 9, 28.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Gózate del momento presente y verás llegar muchas cosas buenas a tu vida. Vive intensamente esos momentos en que te encuentres en contacto directo con la naturaleza. Llénate de la energía que emana de nuestra madre tierra, de los ríos, el mar. Tú eres como un radar, captando y enviando señales. Abre tu corazón al mundo. Números de Suerte: 36, 22, 7.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Podrías estar quejándote de algún problema de salud, pero no te des por vencido y continúa poniendo de tu parte para salir adelante, lo lograrás. A ti nada te tumba, Virgo. Tu fortaleza mental es tu fortaleza física. Toma las cosas con calma, pero no dejes de insistir. La vida no se hizo para los cobardes. Toma las riendas y lánzate a luchar valientemente. Números de Suerte: 3, 22, 5.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Es saludable vivir el momento, pero hay veces en que se presentan situaciones que ya sabemos de antemano nos pueden afectar y lo correcto es irse preparando. Activa tus antenitas extrasensoriales. Ten presente que en esta vida nada se mantiene igual, todo cambia, todo está en constante movimiento y evoluciona. Números de Suerte: 15, 8, 1.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) No permitas que el trabajo consuma tu vida. El tiempo libre que te dediques deberá ser sagrado. Mímate, cuídate en cuerpo y alma. Incluye en tu rutina diaria un momento para no hacer nada, para relajarte y liberarte de toda preocupación que pueda estar causándote ansiedad. Confía en que la ayuda que necesites no te faltará. Números de Suerte: 17, 14, 10.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Es tiempo de probar la suerte en todos los aspectos. Las estrellas iluminan tu cielo, tu espacio, tu vida. Se impone vencer el miedo a lo nunca antes probado por ti. Toma riesgos necesarios en tu vida para romper con la rutina podría abrirte las puertas al éxito. Descubrirás en ti talentos que desconocías. Estarás más activo, más atrevido. Números de Suerte: 40, 6, 31.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Es tiempo de soltar y dejar ir. Continuar cargando sobre tus hombros sacos llenos de un pasado de lo que pudo haber sido y no fue, no tiene sentido alguno. Libérate, rompe esas cadenas que tú mismo te has impuesto. Aprovecha el tiempo presente para hacer aquello que te beneficie a ti y de paso a tus seres queridos. Tu felicidad será contagiosa. Números de Suerte: 4, 38, 8.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Hay algo en tu vida que se está tomando más tiempo del esperado para ti y esto podría estar alterando tus nervios. Relájate, cálmate, Acuario, ya que todo se dará a su debido tiempo, ni antes ni después. Mantente alerta, pero fluye, ya que todo en este mundo se encuentra en perfecto orden divino, desde que nacemos hasta que nos despedimos. Números de Suerte: 11, 50, 33.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Descubrirás secretos que te llevarán a re-evaluar una relación actual. Es tiempo de comunicar, hablar, poner las cosas en claro tanto a nivel personal como profesional. No dejes nada a la casualidad, no dejes nada a medias. Enfrenta la verdad, aunque de momento no te agrade, ya que al final serás tú, el que salga victorioso de toda situación incómoda. Números de Suerte: 44, 26, 6.